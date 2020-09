Serie A: Per Inter, Lazio e Udinese test amichevoli in attesa del debutto in campionato

Con l’anticipo delle 18:00 al Franchi tra Fiorentina e Torino si alza oggi il sipario sulla nuova Serie A stagione 2020-2021.

Non tutte le squadre però scenderanno in campo in questo primo turno di campionato. Inter, Atalanta e Spezia infatti hanno chiesto ed ottenuto dalla Lega l’autorizzazione per rinviare di una settimana il loro debutto in Serie A. Le prime due società hanno chiesto lo slittamento di una settimana per i recenti impegni Europei, mentre gli spezzini sono reduci dagli impegni nei Play-Off cadetti che li ha visti per la prima volta trionfare.

Le gare rinviate Benevento-Inter e Udinese-Spezia saranno recuperato il 30 Settembre con inizio fissato alle ore 18:00, mentre alle 20:45 dello stesso giorno scenderanno in campo all’Olimpico Lazio ed Atalanta.

In attesa di bagnare il loro debutto in campionato, 4 delle 6 squadre ferme ai box nella prima giornata scenderanno in campo per effettuare dei test amichevoli.

Gli uomini di Conte saranno impegnati alle 18:00 a San Siro contro il Pisa. L’incontro del Meazza vedrà sugli spalti la presenza di 1000 spettatori scelti fra i vari Inter Club d’Italia. Nell’amichevole contro i toscani Antonio Conte lascerà ampio spazio a chi ieri ha giocato solo pochi minuti nell’amichevole disputata ad Appiano Gentile contro la Carrarese e terminata con la vittoria per 7-0.

Alle 19:00 Lazio e Benevento faranno le prove tecniche di Serie A. Un interessante derby in famiglia (ma non il primo) tra i fratelli Inzaghi con i due che saranno rivali per 90 minuti. Simone Inzaghi dovrà subito fare a meno del nuovo acquisto Vedat Muriqi e di Luis Alberto, entrambi out per problemi muscolari. Pippo Inzaghi invece potrà contare su tutti gli uomini a sua disposizione eccezion fatta per il regista di centrocampo Viola.

L’Udinese scenderà in campo alle ore 15:00 dove affronterà alla Dacia Arena la SPAL, neoretrocessa in Serie B.

