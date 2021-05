Serie A Ambassadors: ecco chi sono

Ecco il progetto per esportare la bellezza del nostro campionato nel mondo. Tanti i top player storici che hanno aderito.

La storia della Serie A è costellata di eventi indimenticabili, di campioni rimasti indelebili nel firmamento di questo sport e di grandi imprese che hanno reso il nostro campionato uno dei più importanti al mondo.

Ultimamente il nostro calcio è stato eclissato dalla forza economica e dallo spettacolo che altri campionati offrono, ma l’obiettivo è quello di tornare a far splendere lo sport tricolore e ricordare a tutti l’egemonia della Serie A nel mondo.

Anche per questo motivo, è nato un progetto che coinvolge i top player che hanno donato al nostro campionato lustro e bellezza, mettendo questo manipolo di campioni in un’unica grande famiglia, la Serie A Ambassadors.

L’obiettivo degli ambasciatori, i quali non si ridurranno ai nomi che tra poco verranno citati ma vedranno l’adesione di molti altri grandi interpreti del Calcio Italiano, sarà quello di diffondere nel mondo l’appeal del nostro calcio e portarlo all’interno di realtà sociali e benefiche.

Sono ben 4 gli Ambassadors provenienti dalla mitica spedizione del Mondiale 2006 partendo dal centrale difensivo che ha regalato con le sue svettate in cielo, i gol contro Repubblica Ceca e, soprattutto, Francia in finale, ovvero Marco Materazzi.

Immancabile uno dei terzini più forti della storia della nostra nazionale, Gianluca Zambrotta, oltre che un duo d’attacco che ancora oggi farebbe rabbrividire ogni difesa.

Si, perché nell’epoca del calcio contemporaneo è difficile trovare due che possano avvicinarsi al livello degli “Ambassadors” Francesco Totti e Luca Toni, entrambi rispettivamente seconda e prima Scarpa D’Oro della storia italiana.

Come ex “azzurri” c’è da aggiungere anche i nomi di Ciro Ferrara, che ha vinto tutto con le maglie di Napoli e Juventus diventando pilastro della difesa italiana, e Christian Vieri al quale non servono presentazioni riguardo la sua devastante forza offensiva.

A far compagnia a questi campioni ci saranno anche due fuoriclasse che hanno impreziosito il nostro calcio, ovvero Vincent Candela e il pallone d’oro Andriy Shevchenko.

