Serie A, accordo Lega-Rai per la messa in onda degli highlights

Non sarà una vittoria completa, ma il ministro Spadafora ha raggiunto comunque un importante risutato ottenendo dalla Lega il via libera alla messa in onda anticipata degli highlights delle gare di Serie A su Rai 2. A scriverlo è Repubblica che informa come, a partire da stasera, le azioni salienti del massimo campionato di calcio verranno trasmesse sulle reti Nazionali a due ore dalla fine delle partite.

Ciò significa che Rai 2 trasmetterà in esclusiva le immagini salienti delle gare delle 19:30 (Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia alle 21:30), e quella delle 21:30 (Bologna-Juventus), alle 23:30. Sarebbe un passo importante quello compiuto dal Ministero che, dopo non essere riuscito ad ottenere la trasmissione in chiaro di due dei quattro recuperi di Serie A, ha ottenuto almeno la messa in onda delle azioni salienti.

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport del governo italiano, Vincenzo Spadafora (foto da: youtube.com)

Così pare, almeno: perché, se la notizia è sata confermata dal Quotidiano diretto da maurizio Molinari, nessun annuncio ufficiale è stato fatto nè da fonti di governo, nè da fonti interne alla Lega Calcio, motivo per il quale si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Il calendario di Serie A prevede stasera tre differenti match con Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia e Bologna-Juventus tutte trasmesse su Sky.

