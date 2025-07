Serie A 2025-26: Chi vincerà lo Scudetto? Analisi squadre e Quote Bookmaker

Serie A 2026-2026

Con l’avvicinarsi della stagione 2025-26, il campionato di Serie A si preannuncia più incerto che mai. In un torneo che negli ultimi sei anni ha visto quattro vincitori diversi e nessuno capace di confermarsi campione, fare un pronostico è diventato una sfida da veri esperti.

Mentre nuovi allenatori, grandi colpi di mercato e situazioni imprevedibili agitano le acque, analizziamo nel dettaglio le squadre favorite, i punti di forza, le incognite e le novità più importanti che potrebbero decidere la corsa al titolo.

Napoli punta al bis con Antonio Conte e una rosa ancora più forte

Il Napoli campione in carica si presenta con una solidità rara in Serie A. Per la prima volta dopo anni, il club partenopeo è riuscito a trattenere i suoi uomini chiave, aggiungendo innesti di livello internazionale come:

Kevin De Bruyne , regista d’esperienza e classe

, regista d’esperienza e classe Sam Beukema , difensore affidabile

, difensore affidabile Noa Lang , esterno offensivo di talento

, esterno offensivo di talento Lorenzo Lucca, centravanti in rampa di lancio

Con Antonio Conte confermato in panchina, Napoli può contare su un tecnico vincente, anche se dovrà gestire una rosa impegnata su più fronti: Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. E qui nasce la vera incognita: Conte non ha mai brillato nella rotazione della rosa, preferendo spesso focalizzarsi su un’unica competizione.

Inter affida la panchina a Cristian Chivu e cerca il riscatto

L’unica costante degli ultimi anni è stata l’Inter, sempre nelle prime posizioni, ma uscita a mani vuote dalla scorsa stagione. Per voltare pagina, la società ha scommesso su Cristian Chivu, ex leggenda nerazzurra ma ancora alle prime esperienze da allenatore a livello di prima squadra.

Le sue idee sono moderne e ambiziose, ma la pressione su di lui sarà fortissima. L’Inter avrà bisogno di:

Confermare l’apporto di Lautaro Martinez

Capire il futuro di Nicolò Barella

Rinforzare un reparto arretrato che ha mostrato crepe

Un inizio di stagione negativo potrebbe compromettere tutto, ma se Chivu riuscisse a creare una chimica vincente, l’Inter sarebbe tra le favorite.

Milan punta su Max Allegri e sfrutta l’assenza dalle coppe

La vera mina vagante potrebbe essere il Milan, che ha riportato in panchina Massimiliano Allegri, reduce dal ciclo travagliato alla Juventus. Per il tecnico toscano, si tratta di un ritorno alle origini, con un progetto costruito attorno alla solidità tattica e all’esperienza.

Il vero vantaggio del Milan? Nessuna coppa europea. Questo permetterà ad Allegri di:

Lavorare tutta la settimana con la rosa al completo

Preparare ogni match di Serie A nel dettaglio

Recuperare al meglio le energie fisiche e mentali

Il Milan non ha l’organico più forte, ma con Allegri potrebbe tornare a fare della costanza nei risultati la sua arma migliore.

Roma e Gasperini: nuova avventura o ultima chiamata?

La Roma ha puntato su Gian Piero Gasperini, storico tecnico dell’Atalanta, per dare un’identità chiara alla squadra. Dopo l’addio a De Rossi, la scelta è caduta su un profilo in grado di costruire gioco e valorizzare i giovani.

Gasperini dovrà però dimostrare di saper reggere la pressione di una piazza esigente come Roma. Se riuscisse a portare il suo pressing alto e il gioco verticale nella Capitale, la Roma potrebbe sorprendere.

Juventus, caos tecnico e incertezze sul mercato

La squadra che suscita più dubbi è la Juventus. Dopo il clamoroso esonero di Thiago Motta a stagione in corso, la società ha promosso Igor Tudor da traghettatore a guida tecnica definitiva.

Ma le incognite sono tante:

La situazione di Dusan Vlahovic è ancora incerta

è ancora incerta Il mercato bianconero è in alto mare

Il gioco resta un cantiere aperto

Con un ambiente instabile e un gruppo in ricostruzione, i bianconeri potrebbero vivere un’altra stagione interlocutoria, a meno di colpi di scena nelle ultime settimane di mercato.

Lazio: progetto tecnico solido, ma il blocco mercato pesa

Infine, attenzione alla Lazio, dove è tornato Maurizio Sarri con l’obiettivo di rilanciare il suo calcio offensivo e ragionato. La mancanza di impegni europei potrebbe giocare a favore dei biancocelesti, che avranno più tempo per assorbire i meccanismi tattici.

Tuttavia, c’è un ostacolo pesante: il blocco del mercato, che rischia di congelare la rosa e frenare ogni ambizione di vertice.

Chi è davvero favorito per lo Scudetto?

La corsa al titolo 2025-26 è ancora apertissima. Non c’è una favorita netta, ma Napoli e Milan partono leggermente avanti:

Il Napoli ha la rosa più completa, ma rischia di disperdere energie

ha la rosa più completa, ma rischia di disperdere energie Il Milan ha meno pressioni e può sfruttare l’assenza dalle coppe

ha meno pressioni e può sfruttare l’assenza dalle coppe L’ Inter è forte ma alle prese con un nuovo progetto tecnico

è forte ma alle prese con un nuovo progetto tecnico La Juve è un rebus

è un rebus Roma e Lazio potrebbero sorprendere

Tutto dipenderà da come le squadre inizieranno il campionato, dalla tenuta fisica nei mesi cruciali e dalla capacità di reggere la pressione.

Una cosa è certa: la Serie A è tornata imprevedibile e affascinante come non mai.

Squadra Allenatore Coppe Europee Principali Acquisti Punto di Forza Punto Debole Napoli Antonio Conte Champions League, Supercoppa De Bruyne, Beukema, Noa Lang, Lucca Rosa completa e solida Troppi impegni, rotazioni da gestire Inter Cristian Chivu Champions League In attesa di colpi ufficiali Continuità in rosa Allenatore inesperto, nuova gestione Milan Massimiliano Allegri Nessuna Rientri mirati, pochi acquisti per ora Niente coppe: massima concentrazione sulla Serie A Qualità offensiva da rafforzare Juventus Igor Tudor Europa League (da confermare) Situazione mercato incerta Alcuni talenti individuali Caos societario, incertezza tattica Roma Gian Piero Gasperini Conference League (da confermare) Ancora in definizione Gioco aggressivo e pressing alto Tattiche da adattare a una nuova piazza Lazio Maurizio Sarri Nessuna Blocco mercato attivo Lavoro tattico settimanale senza coppe Rosa congelata, zero innesti

Quote Vincente Serie A 2025-26: Napoli e Inter favorite secondo i bookmaker

Con le amichevoli estive già iniziate e il mercato ancora in pieno fermento, i bookmaker hanno aggiornato le quote relative alla vittoria finale del campionato di Serie A 2025-2026. La corsa al Tricolore si preannuncia serratissima, con Napoli e Inter in pole position nelle lavagne dei principali operatori di scommesse. I partenopei, campioni in carica, vengono considerati la squadra da battere, mentre l’Inter insegue con una rosa ricca di qualità e l’obiettivo dichiarato di tornare sul tetto d’Italia.

Ecco il confronto completo delle quote aggiornate per la vittoria finale dello Scudetto:

Squadra Snai Goldbet Lottomatica Napoli 2.50 2.50 2.50 Inter 4.25 3.75 3.75 Milan 5.50 6.00 6.00 Juventus 5.50 4.50 4.50 Roma 15.00 12.00 12.00 Lazio 33.00 25.00 25.00 Atalanta 25.00 25.00 25.00 Bologna 33.00 50.00 50.00

Il Napoli di Antonio Conte, forte di una campagna acquisti di altissimo profilo e della continuità tecnica garantita dal tecnico pugliese, viene quotato 2.50 da tutti e tre gli operatori analizzati. Segue l’Inter, che oscilla tra 3.75 e 4.25, a seconda della piattaforma. Più distanziate, ma comunque competitive, Milan e Juventus, mentre Roma, Lazio e Atalanta appaiono come outsider di lusso, con quote molto più alte.

Focus sulle principali squadre nelle scommesse Scudetto

➡️ Inter vincente Serie A

Nonostante il cambio in panchina con l’arrivo di Cristian Chivu, l’Inter mantiene alta la fiducia dei bookmaker. Con una rosa collaudata e il solo campionato da gestire inizialmente, i nerazzurri si confermano tra i favoriti. Le quote variano tra 3.75 e 4.25.

➡️ Napoli campione d’Italia 2025-26?

La conferma di Antonio Conte e gli arrivi di De Bruyne, Lang e Lucca fanno del Napoli la squadra da battere. I principali bookmaker sono unanimi: quota 2.50 per il bis in campionato.

➡️ Juventus vincente Scudetto 2025-26

Dopo una stagione travagliata e il ritorno di Igor Tudor, la Juve cerca riscatto. Le quote riflettono fiducia parziale: tra 4.50 e 6.00, secondo l’operatore.

➡️ Milan torna a lottare per il titolo?

Senza coppe europee e con Allegri in panchina, i rossoneri potrebbero sorprendere. Le quote oscillano tra 5.50 e 6.00, offrendo un potenziale valore per chi crede in un ritorno al vertice.