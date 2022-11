Serie A 2023-2024: inizio il 20 agosto, fine il 26 maggio

La Lega ha reso note le date di apertura e chiusura del campionato italiano 2023-2024.

Il campionato italiano è fermo a causa della pausa “forzata” per il Mondiale di Qatar 2022, ma la Lega non intende fermarsi e pensa già a come potrà essere la Serie A del futuro.

Sono state ufficializzate, attraverso un comunicato ufficiale emanato sui canali di comunicazione della Lega, le date di apertura e chiusura del campionato italiano del 2023-2024.

Come deciso nel Consiglio svoltosi il 14 novembre 2022, la Lega ha comunicato che la Serie A del prossimo anno inizierà il 20 agosto 2023, “in anticipo rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni”, e terminerà il 26 maggio 2024.

Sono ancora da definire tutti i dettagli, ma si prospetta un ritorno “alla normalità” per le 20 squadre che si contenderanno il titolo di “regina d’Italia”.

Il calendario attuale, vista la presenza del Mondiale, è sicuramente un’atipica situazione, sia per il numero ravvicinato di partite giocate mensilmente, sia per la lunga sosta dovuta all’impegno di Qatar 2022. con la ripresa degli allenamenti prevista il 4 gennaio.

E’ ancora tutto da decidere in questo campionato che è arrivato solo a 1/3 del proprio cammino, ma, intanto, è già tutto pronto per accogliere le future società che si contenderanno il titolo per la prossima stagione.