Serie A 2022-2023: ritiri, date, orari, canali TV e Diretta Streaming amichevoli estive

Sarà un’estate ben ridotta per le squadre di Serie A visto l’inizio anticipato del campionato. Scopriamo come si prepareranno i club italiani.

Sarà un’estate caldissima in Serie A e non solo per il clima ma anche per le emozioni che ne scaturiranno sia tramite il calciomercato, che tramite i prossimi ritiri delle squadre.

Lasciata alle spalle la stagione 2021/22, le 20 squadre iscritte al campionato di Serie A dovranno prepararsi il più velocemente possibile alle nuove sfide visto l’inizio di campionato anticipato a metà agosto a causa del Mondiale di Qatar 2022, che si svolgerà a Dicembre.

Il Milan dovrà difendere il titolo da grandi rivali come Inter, Napoli e Juventus, ma occhio anche alle possibili sorprese, in particolare le romane, l’Atalanta e la Fiorentina.

Tra conferme e sorprese, molti club hanno già stilato il planning estivo per la preparazione dei propri componenti della rosa, incertezza maggiore, invece, per le tre neopromosse che devono ancora definire tutti gli aspetti della preparazione.

Comprensibile che manchi all’appello il Monza, che ha da poco concluso i vittoriosi playoff di Serie B, ma anche due squadre di Serie A mancano ancora all’appello, ovvero Empoli e Torino.

I toscani devono definire, prima di tutto, la questione legata all’allenatore, mentre i granata saranno protagonisti di mercato, soprattutto per quello in uscita.

Juventus, Inter e Milan inizieranno la propria preparazione tra le mura amiche con possibilità di uscire per amichevoli di lusso: attualmente è definita solo quella del Milan in Germania contro il Colonia, con la Juventus che potrebbe continuare il ritiro in America in vista di sfide di grande importanza.

Quasi tutte le squadre opteranno per ritiri ravvicinati visto che dovrà essere fatto tutto in breve tempo, ma è interessante l’amichevole che vedrà l’Atalanta contrapporsi al Newcastle.

Salernitana e Roma hanno, invece, ufficializzato un ritiro all’estero, con i giallorossi che inizieranno a Trigoria per poi andare in Portogallo.

Napoli e Fiorentina continuano la loro tradizionale apparizione rispettivamente a Dimaro e Moena con gli azzurri che aggiungeranno una preparazione ulteriore a Castel di Sangro.

Calendario ritiri e amichevoli squadre Serie A

ATALANTA

Sede : Clusone

: Clusone Data : dall’11 al 17 luglio

: dall’11 al 17 luglio Amichevoli: 29 luglio, Newcastle-Atalanta (ore 20:45, diretta tv da definire)

BOLOGNA

Sede : Pinzolo

: Pinzolo Data : dal 6 al 17 luglio

: dal 6 al 17 luglio Amichevoli: da definire

CREMONESE

Sede : da definire (Dimaro 20-21 luglio?)

: da definire (Dimaro 20-21 luglio?) Data : da definire

: da definire Amichevoli: da definire

EMPOLI

Sede : da definire

: da definire Data : da definire

: da definire Amichevoli: da definire

FIORENTINA

Sede : Moena

: Moena Data : dal 10 al 24 luglio

: dal 10 al 24 luglio Amichevoli: da definire

INTER

Sede : Appiano Gentile

: Appiano Gentile Data : dal 6 luglio

: dal 6 luglio Amichevoli: da definire

JUVENTUS

Sede : Continassa, America (da definire)

: Continassa, America (da definire) Data : 4 luglio (raduno alla Continassa)

: 4 luglio (raduno alla Continassa) Amichevoli: Atletico Madrid (Tel Aviv, da confermare), possibili amichevoli in America contro Barcellona e Real Madrid

LAZIO

Sede : Auronzo di Cadore

: Auronzo di Cadore Data : dal 6 al 22 luglio

: dal 6 al 22 luglio Amichevoli: 17 luglio, Lazio-Triestina (orario da definire); 22 luglio, Lazio-Venezia (orario da definire) – diretta tv da definire

LECCE

Sede : da definire (Folgaria?)

: da definire (Folgaria?) Data : da definire

: da definire Amichevoli: da definire

MILAN

Sede : Milanello

: Milanello Data : 2 luglio (raduno a Milanello)

: 2 luglio (raduno a Milanello) Amichevoli: Colonia-Milan (16/7, diretta tv da definire)

MONZA

Sede : da definire

: da definire Data : da definire

: da definire Amichevoli: da definire

NAPOLI

Sede : Dimaro e Castel di Sangro

: Dimaro e Castel di Sangro Data : dal 9 al 19 luglio; dal 23 luglio al 6 agosto

: dal 9 al 19 luglio; dal 23 luglio al 6 agosto Amichevoli: da definire

ROMA

Sede : Trigoria e Algarve (Portogallo)

: Trigoria e Algarve (Portogallo) Data : dal 4 al 9 luglio; dal 10 al 30 luglio

: dal 4 al 9 luglio; dal 10 al 30 luglio Amichevoli: 30 luglio, Roma-Tottenham (orario da definire); 6 o 7 agosto, Barcellona-Roma (orario da definire) – dirette tv da definire

SALERNITANA

Sede : Mils (Austria)

: Mils (Austria) Data : dall’11 luglio

: dall’11 luglio Amichevoli: da definire

SAMPDORIA

Sede : Ponte di Legno

: Ponte di Legno Data : dal 7 al 23 luglio

: dal 7 al 23 luglio Amichevoli: da definire

SASSUOLO

Sede : Vipiteno

: Vipiteno Data : dal 6 al 22 luglio

: dal 6 al 22 luglio Amichevoli: da definire

SPEZIA

Sede : Santa Cristina

: Santa Cristina Data : dal 4 al 22 luglio

: dal 4 al 22 luglio Amichevoli: da definire

TORINO

Sede : da definire

: da definire Data : da definire

: da definire Amichevoli: da definire

UDINESE

Sede : Lienz

: Lienz Data : dal 4 luglio (raduno in sede); dall’11 al 30 luglio

: dal 4 luglio (raduno in sede); dall’11 al 30 luglio Amichevoli: da definire

VERONA