Serie A 2021-2022, verdetti: Milan, Inter, Napoli e Juventus qualificate in Champions League

Serie A, arrivano i verdetti per quanto riguarda la zona Champions: Milan, Inter e Napoli già sicure del posto. La Roma pareggia e dà alla Juventus la matematica.

Trentacinquesimo turno di Serie A andato quasi in archivio: il posticipo serale tra Atalanta e Salernitana, importante per le speranze orobiche di conquistare un posto in Europa e le ambizioni salvezza dei campani, chiuderà una giornata che, per quanto concerne la zona Champions, ha emesso i propri verdetti definitivi.

Saranno Inter, Milan, Napoli e Juventus le quattro squadre incaricate di rappresentare l’Italia nella massima competizione continentale. Il gruppo di Max Allegri ha battuto 2-1 il Venezia e, approfittando dello 0-0 casalingo della Roma contro il Bologna, ha ottenuto la certezza matematica di partecipare alla prossima Coppa Campioni.

Il Napoli, da parte sua, si era già garantito la partecipazione alla prossima Champions League sul campo: il netto 6-1 contro il Sassuolo aveva reso la squadra di Spalletti irraggiungibile per qualsiasi rivale dal quinto posto in giù. Ora, per Napoli e Juventus si tratterà di battagliare a distanza, in queste tre giornate che restano, per assicurarsi il terzo posto in classifica.

Il gradino più basso di un podio che vede Inter e Milan lottare per lo Scudetto. Un gol di Rafael Leao nei minuti finali ha permesso ai rossoneri di battere la Fiorentina a San Siro, rendendo ininfluente la vittoria nerazzurra, nel pomeriggio, sul campo di Udine.

Queste quattro squadre rappresentano, attualmente, il meglio che il nostro calcio sappia esprimere. Un calcio italiano che ha bisogno di ritornare ai livelli di un tempo. Da due anni nessuna formazione nostrana riesce ad accedere ai quarti di finale.