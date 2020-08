Serie A 2020-21: date e sedi ritiri e raduni delle 20 squadre

La Serie A 2020-21 sta per ripartire a poche settimane dalla conclusione dell’ultimo campionato sospeso per mesi causa lockdown. Sarà una preparazione anomala quella che andranno ad affrontare le squadre che avranno meno tempo per approcciarsi alla nuova stagione. Tutte comunque stanno per radunarsi in vista dell’inizio dei ritiri.

Si sono già ritrovate Benevento e Verona, con i sanniti che sono anche partiti per il ritiro austriaco a Seefeld e gli scaligeri che lo faranno il prossimo 22 agosto partendo alla volta di San Cristina (Bolzano). Per quanto riguarda le big, fissato al 20 agosto il ritiro della Lazio e al 23 quello del Napoli. Il giorno dopo si raduneranno anche Milan e Juventus mentre alla Roma toccherà il 27 agosto. Ancora da definire le date del raduno e del ritiro dell’Inter, impegnata domani nella finale di Europa League contro il Siviglia.

Serie A 2020-21: le date dei ritiri delle 20 squadre

ATALANTA Raduno: 31 agosto a Zingonia (BG) Ritiro: 31 agosto a Zingonia (BG)

BENEVENTO Raduno: 16 agosto a Benevento Ritiro: 17-30 agosto Seefeld (Austria)

BOLOGNA Raduno: 24 agosto a Casteldebole (BO) Ritiro: 27 agosto-5 settembre a Pinzolo (TN)

CAGLIARI Raduno: 18 agosto ad Assemini (CA) Ritiro: 19-22 agosto ad Aritzu (NU), 24 agosto-13 settembre Assemini

CROTONE Raduno: 20 agosto a Crotone Ritiro: 22 agosto a Trepido (KR)

FIORENTINA Raduno: 22 agosto a Firenze Ritiro: da definire

GENOA Raduno: 22 agosto a Genova Ritiro: da definire

INTER Raduno: da definire Ritiro: da definire

JUVENTUS Raduno: 24 agosto a Torino Ritiro: da definire

LAZIO Raduno: 20 agosto a Formello Ritiro: 24 agosto-4 settembre ad Auronzo di Cadore (BL)

MILAN Raduno: 24 agosto a Milanello (VA) Ritiro: da definire

NAPOLI Raduno: 23 agosto a Castelvolturno (CE) Ritiro: 24 agosto-5 settembre a Castel di Sangro (AQ)

PARMA Raduno: 24 agosto a Parma Ritiro: dal 24 agosto a Collecchio (PR)

ROMA Raduno: 27 agosto a Trigoria (Roma) Ritiro: dal 28 agosto a Trigoria (Roma)

SAMPDORIA Raduno: dal 26 agosto a Bogliasco (GE) Ritiro: da definire

SASSUOLO Raduno: dal 24 agosto a Sassuolo Ritiro: da definire

TORINO Raduno: 19 agosto a Torino Ritiro: 22 agosto-5 settembre a Biella

UDINESE Raduno: 20 agosto a Udine Ritiro: da definire

VERONA Raduno: 17 agosto a Peschiera del Garda (VR) Ritiro: 22 agosto-6 settembre S.Cristina (BZ)

