Serie A 2020-2021, squalificati 6° giornata: fermati Caprari e Martinez Quarta

Il Giudice sportivo ha reso note le squalifiche valevoli per la settima giornata di Serie A. Fiorentina e Benevento dovranno fare a meno di Lucas Martinez Quarta e Gianluca Caprari, dopo l’espulsione rimediata durante la sesta giornata.

Gianluca Caprari, 27 anni, squalificato per 2 giornate

Con la sesta giornata ormai lasciata alle spalle, le 20 squadre di Serie A iniziano la preparazione che porterà i vari tecnici a decidere la miglior formazione da poter schierare in vista della settima giornata di campionato.

La partita che ha causato maggior lavoro al Giudice Sportivo è stata sicuramente Verona-Benevento.

Il “monday night” della sesta giornata si è concluso con un roboante 3-1 per gli scaligeri, nonostante le non poche polemiche che il match ha causato.

In un clima non del tutto disteso, specie da parte dei Campani, a pagarne le conseguenze è stato Gianluca Caprari, espulso per proteste.

L’attaccante degli stregoni è stato condannato a 2 giornate di stop, saltando, così, non solo lo scontro salvezza contro lo Spezia; ma anche il match contro la Fiorentina.

Proprio i Viola, reduci da una netta sconfitta in casa della Roma, non stanno passando un gran periodo. Beppe Iachini continua a rimanere in bilico e le quotazioni che prevedono un cambio in panchina da parte della società di Firenze, salgono.

Proprio nel 2-0 incassato contro la Roma, il giovane argentino ex River Plate, Lucas Martinez Quarta, ha rimediato una espulsione a causa di un intervento fin troppo ruvido che costerà al difensore il match casalingo contro il Parma.

Solo un giocatore è presente nella lista dei diffidati e “colpisce” ancora una volta il Benevento.

Pasquale Schiattarella, infatti, è l’unico giocatore a cui è scattata la diffida e dovrà stare attento per non abbandonare i suoi compagni nella difficile sfida contro la Fiorentina.

