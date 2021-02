Serie A 2020-2021, squalificati 23° giornata: fermati Gasperini, Hakimi, Danilo e altri 9 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Escalante della Lazio, Silva della Sampdoria, Hickey del Bologna, Brugman e Bani del Parma, Zeegelaar e Pereyra dell’Udinese, Hakimi dell’Inter, Djimsiti dell’Atalanta, Glik del Benevento e Danilo della Juventus e Gasperini dell’Atalanta

E’ una lista chilometrica di squalificati quella pubblicata dalla Lega dopo le decisioni del Giudice Sportivo a seguito della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Il brutto momento del Parma proseguirà anche contro lo Spezia, visto che non potrà contare di Mattia Bani e Gaston Brugman dopo le ammonizioni, da diffidati, nel pareggio rocambolesco contro l’Udinese, che non potrà contare sugli squalificati Roberto Pereyra e Marvin Zeegelaar contro la Fiorentina.

Dopo aver battuto la Sampdoria, orfana di Andre Silva contro un’Atalanta priva dello squalificato Berat Djimsiti dopo il giallo ricevuto nella vittoria contro il Napoli, che affronterà il derby contro un Benevento senza capitan Kamil Glik per l’espulsione per doppia ammonizione nel pareggio contro la Roma, la Lazio dovrà fare a meno di Gonzalo Escalante contro il Bologna, che non potrà convocare Aaron Hickey, espulso con grandi polemiche nel pareggio contro il Sassuolo.

Mentre la nuova capolista Inter giocherà senza Achraf Hakimi contro il Genoa dopo il giallo ricevuto nella vittoria nel derby contro il Milan, e la Juventus giocherà senza Danilo contro l’Hellas Verona, visto che è stato ammonito nella gara contro il Crotone.

Infine, è stato squalificato per un turno anche Gian Piero Gasperini dell’Atalanta dopo le polemiche e l’espulsione nella partita vinta contro il Napoli.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8709/files/allegati/8808/cu194.pdf

