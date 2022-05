Scudetto a Milan o Inter? Tutte le combinazioni

Serie A, la lotta Scudetto giunge alla sua tornata decisiva. Milan e Inter, distanziate di un solo punto, si giocano tutto negli ultimi 90 minuti.

Siamo giunti alla resa dei conti: mancano ancora 90 minuti alla fine del campionato di Serie A, e i giochi in chiave Scudetto sono ancora tutti aperti. Un’intera città freme: la Milano che, dopo aver assistito a nove anni di successi ininterrotti da parte della Juventus, è tornata ad essere il centro catalizzatore del calcio italiano.

Milan e Inter, distanziate da due punti, si giocano tutto nell’ultima partita, dopo aver battuto rispettivamente Atalanta e Cagliari nel weekend appena trascorso. I rossoneri godono di un ottimo margine di vantaggio, potendo far affidamento anche sugli scontri diretti, che li premiano con un pareggio, all’andata, e una vittoria, al ritorno.

I due punti di vantaggio consentono dunque alla banda Pioli di avere altrettanti risultati a disposizione nella trasferta di Sassuolo. Una partita storicamente ostica per i colori rossoneri (cinque vittorie e tre sconfitte in terra emiliana, ma le ultime due gare giocate a S. Siro hanno premiato i neroverdi), che potranno però permettersi anche il lusso di pareggiare, in virtù della classifica avulsa che li premierebbe comunque in caso di arrivo a pari punti con i cugini.

All’Inter, campione in carica, non resta che fare il proprio dovere contro la Sampdoria, in una gara casalinga che non dovrebbe risultare poi tanto proibitiva, e sperare che dal Mapei Stadium di Reggio Emilia arrivino notizie di una dèbacle rossonera.

Serie A, lotta Scudetto Milan-Inter: le combinazioni a 90 minuti dalla fine del campionato

Il Milan vince se…

Batte il Sassuolo

Pareggia contro il Sassuolo

Perde contro il Sassuolo, ma l’Inter non batte la Sampdoria

L’Inter vince se

Batte la Sampdoria e il Milan perde contro il Sassuolo

Percentuali Scudetto secondo Stadiosport

85% Milan

15% Inter