Scommesse sul padel: guida completa per cominciare! [2024]

Le scommesse sul padel sono considerate come una delle più recenti novità nel panorama del betting online. Il motivo è abbastanza semplice: questo sport è esploso in popolarità negli ultimi anni e, pertanto, sempre più persone si sono avvicinate con passione a tutto ciò che ruota intorno ad esso.

Se dunque anche tu sei un appassionato di padel e ti piacerebbe cimentarti anche con le scommesse sportive, sei nel posto giusto: in questa guida abbiamo infatti pensato di riassumere tutte le informazioni essenziali per iniziare, dai principali eventi su cui scommettere ai consigli pratici per elaborare strategie di vincita efficaci.

Cominciamo subito!

Su quali eventi scommettere sul padel

Il calendario padelistico è andato ad arricchirsi anno dopo anno di una crescente varietà di eventi su cui scommettere, tanto che oggi – dai tornei internazionali del World Padel Tour ai campionati nazionali e regionali – troverai certamente qualcosa su cui valga la pena scommettere in qualsiasi momento dell’anno.

Tra i tornei più importanti troviamo sicuramente quelli della più recente Premier, così come quelli del World Padel Tour Master Series, il circuito professionistico più prestigioso, con tappe in tutto il mondo, o ancora del World Padel Tour Challenger Series, un circuito di livello inferiore al Master Series, ma comunque ricco di spunti interessanti per le scommesse.

Per quanto concerne invece l’ambito nazionale, troviamo i Campionati Italiani di Padel, il torneo nazionale più importante in Italia, che incorona i campioni tricolore, così come i numerosi tornei open che si svolgono durante tutto l’anno, offrendo agli scommettitori un’ampia scelta di eventi su cui puntare.

Consigli per scommettere sul padel

Per migliorare le tue opportunità di ottenere il giusto divertimento come le scommesse sul padel, è fondamentale seguire alcuni consigli che abbiamo di seguito riassunto.

Prima di tutto, ricordati di scegliere solo ed esclusivamente un bookmaker affidabile e autorizzato ad operare sul nostro mercato. Scommettere su siti di scommesse online legali e con una reputazione solida ti permetterà infatti di fare del betting in modo sicuro, tenendoti al lontano da frodi e altre brutte sorprese.

Scegli inoltre un bookmaker che abbia all’interno del suo palinsesto delle quote sul padel, come Elabet (qui il sito ufficiale), uno dei punti di riferimento in questo senso.

Fatto ciò, inizia a seguire con attenzione i match di padel, studia le statistiche dei giocatori e tieniti aggiornato sulle ultime notizie del circuito.

Stabilisci dunque una buona strategia di gestione del tuo bankroll, indicando un budget per le scommesse e una modalità di ripartizione del capitale tra le varie puntate. Quindi, individua la tipologia di scommessa sul padel su cui vuoi puntare. Ricorda che il padel, così come la generalità degli sport, hanno tantissime diverse tipologie di betting, come:

scommessa sul vincitore: è lascommessa più semplice e immediata, che consiste nel pronosticare quale sia la coppia vincitrice di un match;

scommesse con handicap: sono una particolare tipologia di scommessa che introduce un handicap per bilanciare le forze tra le due coppie in campo, offrendo quote più interessanti per la coppia sfavorita;

scommesse sui game: un po’ come avviene nel tennis, puoi scommettere anche sul numero di game totali di un match, su chi vincerà il primo game o su quale coppia vincerà più game in un set;

scommesse live: gettonatissime da un crescente numero di scommettitori, le scommesse live ti permetteranno di scommettere su un match in tempo reale, con quote che si aggiornano continuamente in base all’andamento del gioco!

Per saperne di più sulle scommesse sul padel, ti consigliamo di iniziare con uno dei migliori bookmaker attualmente in circolazione sul mercato italiano, Elabet, piattaforma sempre più apprezzata dagli scommettitori esperti così come da quelli meno avanzati, grazie a un’offerta completa e qualificata che ti consentirà di personalizzare in modo semplice ed efficace la tua strategia sul padel.

Ti ricordiamo inoltre che aprire un conto gioco su Elabet è molto semplice. Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale e cliccare su Registrati, in alto a destra.

REGISTRATI GRATIS SU ELABET (SITO UFFICIALE)

A questo punto segui le istruzioni a video, fornisci i tuoi dati personali e una copia dei tuoi documenti di identità, e poi conferma le intenzioni di aprire il tuo conto gioco cliccando sul link che riceverai via e-mail.

In questo modo potrai anche attivare il bonus previsto e iniziare così a giocare alle tue scommesse sul padel e… buon divertimento!

