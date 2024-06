Scommesse handicap asiatico: come funziona [Guida 2024]

Le scommesse con handicap asiatico sono un particolare tipo di scommessa sportiva che ha come obiettivo quello di equilibrare le quote tra le due squadre, nell’ipotesi in cui una delle due sia considerata più avvantaggiata dell’altra nel conseguimento di un determinato risultato.

Il meccanismo attraverso il quale il bookmaker cerca di riequilibrare le quote è l’attribuzione di un vantaggio virtuale (appunto, l’handicap) ad una delle due squadre, espresso generalmente in frazioni.

Per capire come funzionano le scommesse con handicap asiatico, cerchiamo di riepilogare di seguito un breve esempio che è funzionale alle nostre spiegazioni.

Esempio scommesse handicap asiatico, scopriamo insieme come funziona

Immaginiamo di voler scommettere con l’handicap asiatico su un match tra due squadre, la squadra Gialla e quella Rossa.

Nel caso in cui non vi sia handicap asiatico (handicap 0.00), la squadra Gialla risulterà vincente se vince la partita o perdente se perde il match. C’è inoltre la possibilità che la partita termini in parità, con conseguente pareggio.

Le cose cambiano se invece scommettiamo con handicap asiatico -0.50. In questo caso la squadra Gialla dovrà vincere con almeno un gol di scarto per risultare effettivamente vincente ai fini del pronostico. Di contro, se la partita termina in parità o con una sconfitta, la scommessa è considerata perdente.

Le cose sono ancora diverse se l’handicap è di +1.00. In questo caso la squadra Rossa parte già in vantaggio un 1 gol, con la conseguenza che se la squadra Gialla per essere considerata vincente dovrà superare gli avversari con almeno due gol di scarto. In caso di vittoria con un solo gol di scarto, pareggio o sconfitta, la scommessa sarà considerata perdente.

Perché scommettere con l’handicap asiatico: i vantaggi

I vantaggi di un coerente utilizzo dell’handicap asiatico sono davvero numerosi. Prima di tutto, consente di ottenere quote più interessanti per la squadra sfavorita e di ridurre il margine di vantaggio per la squadra favorita, aprendo così scenari di maggiore valore per le quote.

Inoltre, l’handicap può eliminare il pareggio, rendendo questo strumentointeressante per chi vuole evitare il rimborso della puntata in caso di pareggio. Inoltre, alcune tipologie di handicap asiatico (come quello con le frazioni a quarti) consentono di dividere la scommessa in due esiti, aumentando le possibilità di vincita strategica.

Ci sono anche svantaggi con l’handicap asiatico?

Naturalmente, anche l’handicap asiatico ha qualche elemento di svantaggio che bisognerebbe essere osservato con attenzione al fine di non lasciarsi trarre in inganno dall’eccessiva convenienza di questa modalità di betting.

In particolare, le s commesse con handicap asiatico sono generalmente più complesse rispetto a quelle tradizionali, almeno agli occhi dei principianti. Ne deriva che non tutti potrebbero sentirsi a proprio agio con questo tipo di proposta di betting, soprattutto se non si ha sufficiente consapevolezza con le principali alternative di scommessa sportiva.

È inoltre vero che in alcune ipotesi le quote possono essere meno vantaggiose rispetto alle scommesse tradizionali: il riequilibrio delle probabilità non sempre può infatti far emergere maggiore valore alle quote.

Insomma, come avviene per ogni forma di scommessa, anche nel caso di scommesse con handicap asiatico è sempre bene comprendere al meglio il funzionamento prima di piazzare qualche puntata.

Una mano d’aiuto te la possono peraltro dare gli stessi bookmaker, che all’interno della loro piattaforma di gioco hanno guide e indicazioni per questa e altre tipologie di betting.

Un ottimo esempio è costituito da quello che è uno dei migliori bookmaker in circolazione per le scommesse con handicap asiatico, Elabet, un operatore molto famoso e apprezzato anche nel nostro Paese, forte di un’offerta sempre più qualificata e approfondita che ti consentirà di personalizzare in modo semplice ed efficace la tua strategia sui cartellini gialli.

Aprire un conto gioco su Elabet è molto semplice. Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale e cliccare su Registrati, in alto a destra.

REGISTRATI GRATIS SU ELABET (SITO UFFICIALE)

A questo punto segui le istruzioni a video, fornisci i tuoi dati personali e una copia dei tuoi documenti di identità, e poi conferma le intenzioni di aprire il tuo conto gioco cliccando sul link che riceverai via e-mail.

In questo modo potrai anche attivare il bonus previsto e iniziare così a giocare alle tue scommesse con handicap asiatico!

Buon divertimento!

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.