Scommesse ammonizioni giocatori: Guida completa [2024]

Nel mondo delle scommesse sportive, le scommesse sulle ammonizioni dei giocatori, o scommesse sui cartellini gialli o rossi, sono sempre particolarmente gettonate dai professionisti, che ben sanno che dietro questo tipo di betting può garantirsi un discreto valore.

Se però non hai alcuna esperienza in materia e non hai mai provato a effettuare delle scommesse sulle ammonizioni dei giocatori, non temere: nelle prossime righe abbiamo infatti cercato di predisporre una guida che ti permetterà di comprendere come gestire correttamente la tua strategia sui cartellini gialli. Scopriamola insieme!

Come funzionano le scommesse sui cartellini dei giocatori

Le scommesse sui cartellini gialli nei giocatori permettono agli scommettitori di prendere posizione su un aspetto molto particolare del gioco, come – appunto – il numero delle ammonizioni che saranno mostrate durante una partita o se un giocatore specifico sarà o meno ammonito nel corso del gioco.

Anche se ciascun bookmaker potrebbe scegliere di adottare una propria politica unica e individuale nei confronti delle scommesse sulle ammonizioni, di norma tutti i principali operatori ne adottano una che comprende un discreto ventaglio di alternative di betting, come:

numero totale degli ammoniti o superamento / non superamento di una soglia predefinita;

primo ammonito, con scommesse del giocatore che riceverà il primo cartellino giallo;

ammonizione si/no, per prevedere se nel match ci sarà almeno un cartellino giallo. La stessa scommessa si può piazzare anche per le espulsioni. Di norma, è possibile prevedere questa scommessa per frangenti temporali più ridotto (es. primo tempo, primi 15 minuti, ecc.);

ammonizione dell’allenatore, con l’ipotesi che ad essere oggetto del cartellino giallo o rosso sia l’allenatore di una delle due squadre;

1×2 cartellini, per scommettere su quale squadra prevarrà come numero di cartellini sventolati ai propri giocatori (o parità).

Strategia per scommettere sui cartellini gialli dei calciatori

Ora che abbiamo le idee un po’ più chiare su quali siano le scommesse sulle ammonizioni dei giocatori, possiamo cercare di comprendere come realizzare una strategia personalizzata sui cartellini gialli e come comporla.

Il nostro consiglio principale è quello di studiare. Prima di effettuare una scommessa sui cartellini gialli, infatti, cerca di esaminare le statistiche storiche delle due squadre e dei calciatori che saranno presumibilmente coinvolti nel match.

In questo modo potrai sapere se la squadra di casa o quella in trasferta è molto aggressiva e ha maturato statisticamente un rilevante numero di cartellini gialli.

Evidentemente, se una squadra ha una media di 5 cartellini gialli per partita rispetto a una che invece ha una media di 2 cartellini gialli per partita, sarà la prima che probabilmente sarà portata a conseguire un maggiore numero di ammonizioni nel prossimo match e che potrebbe essere una ottima candidata per un over.

Inoltre, ti invitiamo sempre a considerare il contesto della partita. Se infatti l’incontro è a bassa tensione perché si tratta dell’ultima giornata di campionato e entrambe le squadre hanno già raggiunto i loro rispettivi obiettivi, allora probabilmente l’enfasi di gioco sarà ridotta. Se invece il match è molto teso, poiché magari è decisivo per la vittoria di una competizione o perché la rivalità tra le due squadre è alta, allora forse potrebbero esserci più falli che possono condurre a cartellini gialli.

Un altro elemento variabile che ti consigliamo di valutare è l’arbitro. Anche il direttore di gara può infatti influenzare le previsioni sul numero di cartellini gialli durante una partita: alcuni arbitri sono molto più severi degli altri, mentre altri arbitri sono più permissivi. Non potrai che tenere conto di questo fattore!

Tra gli altri elementi che ci piace ricordare nella formulazione delle previsioni sulle ammonizioni dei calciatori ci sono poi quelle sulle probabili formazioni. Cerca sempre di comprendere quali giocatori hanno maggiori probabilità di scendere in campo e se ci siano o meno dei giocatori che hanno notoriamente una storia di maggiori cartellini che potrebbero fare la differenza in tale previsione.

Il miglior bookmaker per le scommesse sulle ammonizioni: Elabet

Il miglior bookmaker per le scommesse sulle ammonizioni e sulle espulsioni è sicuramente Elabet, un operatore molto famoso e apprezzato anche nel nostro Paese, forte di un’offerta sempre più qualificata e approfondita che ti consentirà di personalizzare in modo semplice ed efficace la tua strategia sui cartellini gialli.

Aprire un conto gioco su Elabet è molto semplice. Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale e cliccare su Registrati, in alto a destra.

REGISTRATI GRATIS SU ELABET (SITO UFFICIALE)

A questo punto segui le istruzioni a video, fornisci i tuoi dati personali e una copia dei tuoi documenti di identità, e poi conferma le intenzioni di aprire il tuo conto gioco cliccando sul link che riceverai via e-mail.

In questo modo potrai anche attivare il bonus previsto e iniziare così a giocare alle tue scommesse sportive sulle ammonizioni e sulle espulsioni!

Buon divertimento!

