Scommessopoli, la Roma difende Zalewski ed El Shaarawy dalle presunte accuse di scommesse

La Roma ha diramato un comunicato ufficiale in difesa di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy sulle presunte accuse di scommesse illegali. Totale fiducia e sostegno del club giallorosso.

Scommessopoli, lo scandalo delle scommesse illecite sulle gare sportive si è abbattuto sul calcio italiano. Le parole di Fabrizio Corona sui social, sul suo giornale hanno agitato il mondo del pallone e la Procura di Torino ha aperto un inchiesta.

L’ex paparazzi Corona aveva tirato in ballo due giocatori della Roma, El Shaarawy e Zalewski, che va detto non sono finiti nel registro degli indagati della Procura di Torino.

Per evitare equivoci e per fare chiarezza, la Roma ha espresso pieno sostegno nei confronti dei propri tesserati.

La nota della Roma su El Shaarawy e Zalewski

Stefan El Shaarawy- StadioSport.it

Sul proprio sito, la Roma ha espresso sostegno e vicinanza a Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy “In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell’inchiesta relativa al calcio scommesse, l’AS Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda”.

Comunicato del Club https://t.co/kor767owFW — AS Roma (@OfficialASRoma) October 19, 2023