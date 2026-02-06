Scolpisci il tuo corpo con i migliori manubri: guida definitiva all’acquisto

Se state pensando di allenarvi per tonificare braccia e pettorali, allora l’acquisto di semplici manubri potrebbe fare al caso vostro. Esistono numerosi modelli sul mercato che differiscono per peso e materiale e che possono essere utilissimi per un’attività aerobica costante.

In questa guida vi presentiamo i modelli più gettonati sul mercato tenendo conto di alcune variabili importanti che possono condizionarne l’acquisto. I manubri sono considerati dagli esperti di Bodybuilding, come gli attrezzi per eccellenza in questo ambito sportivo e permettono di sviluppare la propriocezione ne stabilizzazione articolare. Infatti a differenza del bilanciere, il manubrio permette di coinvolgere più muscoli durante l’allenamento ma al tempo stesso mantenere libera una delle due mani.

Sicuramente per poter acquistare un manubrio ideale bisogna tener conto delle seguenti variabili:

Brand : Non è tanto il marchio ad essere importante quanto l'esperienza nel settore che contrubisce a dare una buona assistenza post-vendita e una sicurezza durante l'utilizzo.

Materiale : Il materiale è fondamentale quando si acquista un attrezzo perchè se realizzato in modo scadente, durerà poco e sarà instabile durante l'utilizzo

Prezzo: In base al prezzo si può scegliere un modello rispetto ad un altro, ma è buono avere sott'occhio le offerte di Amazon che spesse volte risultano vantaggiose anche per prodotti top di gamma.

BOWFLEX SelectTech, Manubrio Regolabile

Questo modello di manubrio è sicuramente uno dei migliori sul mercato pensato per professionisti o per chi vuole praticare attività fisica in modo costante. Realizzato in materiale eccellente e dotato della possibilità di cambiare peso da 4 a 41 KG singolarmente. E’ compatto e dalle dimensioni contenute che permette di essere riposto senza troppo ingombro in casa.

Specifiche tecniche

Brand: Bowflex | Modello: SelectTech | Dimensioni: 45.72 x 25.4 x 25.4 cm | Numero manubri: 1

CCLIFE REDFORCE Set 1/2 PZ Manubri

Scendendo di prezzo, al di sotto dei 90€, potrete trovare il manubrio da palestra singolo della CCLIFE disponibile da 10 Kg a disco. Tuttavia dello stesso brand avrete la possibilità di scegliere se acquistarlo singolo o doppio e selezionare il peso desiderato. Realizzato in acciaio cromato con nucleo in metallo, presente una forma classica ma con un rivestimento zigrinato gommato ed è l’ideale per allenarsi comodamente a casa potenziando bicipiti, tricipiti, quadricipiti, pettorali e anche gli addominali.

Specifiche tecniche

Brand: CCLIFE | Modello: Redforce | Peso singolo: 10 Kg | Dimensioni: 47 x 25 x 20 cm | Colore: Nero | Lunghezza Barra: 13 cm, Ø 33,6mm | Materiale: Acciaio cromato, nucleo in metallo, rivestimento gomma

Toorx Set Pesi Val-20Dgn Grigio

Se avete bisogno di un set di pesi ma non avete molto spazio a casa, questo allora è il modello che fa per voi. Infatti vi arriverà tutto in una valigia e potrete assemblarlo quando ne avete bisogno per poi riposarlo subito dopo. Nella valigia troverete i vari dischi da inserire e incrementabili . Ogni disco è realizzato in metallo con dimensione standard di 25 mm e adattabili anche ad altri dispositivi del settore.

Specifiche tecniche

Brand: Proiron | Modello: Dischi pesi | Colore: Nero | Pesi: 4 x 1.25kg

FAQ

A cosa servono i manubri sportivi ? Sono strumenti per sportivi che fanno esercizi di fitness e palestra anche a casa. Sono formati da una barra e un peso su ciascun lato. Questi pesi possono cambiare in Kg, a seconda della necessità. Si usano con l’obiettivo principale di migliorare la massa muscolare. Quanto costano i manubri? Il prezzo varia in base alla qualità e al materiale con cui sono stati realizzati. Dipende anche dall’uso, se serve un prodotto per principianti per utilizzo in casa o ad uso professionale (palestra).



