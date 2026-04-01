Italia fuori dal Mondiale: Buffon e Gattuso restano fino a giugno, ma il futuro è tutto da scrivere

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La Nazionale italiana sprofonda in un’altra delusione pesantissima e ora il futuro della panchina resta appeso a un filo. Dopo l’eliminazione nello spareggio mondiale contro la Bosnia, Gianluigi Buffon ha lasciato intendere che lui e Gennaro Gattuso resteranno alla guida del gruppo solo temporaneamente, almeno fino a giugno, per consentire alla Federazione di pianificare il prossimo passo.

La partita che ha cambiato tutto: dal vantaggio al crollo ai rigori

Gli Azzurri avevano iniziato con il piede giusto, forti del successo contro l’Irlanda del Nord e del vantaggio firmato da Moise Kean nella sfida decisiva contro la Bosnia. La gara sembrava indirizzata, ma l’espulsione di Alessandro Bastoni ha completamente ribaltato l’inerzia.

Con l’uomo in meno, l’Italia ha subito il ritorno degli avversari fino al pareggio di Haris Tabakovic. Nei tempi supplementari la squadra ha comunque mostrato segnali di reazione, creando occasioni importanti, ma senza concretizzare.

Ai rigori è arrivata la beffa definitiva: gli errori di Francesco Pio Esposito e Bryan Cristante hanno consegnato la qualificazione alla Bosnia, certificando l’ennesimo fallimento.

Buffon prende tempo: “Restiamo fino a giugno, poi si vedrà”

Nel post partita, Buffon ha scelto parole misurate ma cariche di significato. Il dirigente azzurro ha confermato la disponibilità a proseguire nel ruolo attuale fino al termine della stagione sportiva, lasciando però aperto qualsiasi scenario successivo.

“È un momento delicato, serve tempo per valutare tutto con lucidità”, ha spiegato. “Fino a giugno è giusto restare a disposizione della Federazione e di chi ha creduto in noi. Dopo vedremo come affrontare il futuro.”

Una dichiarazione che suona come una soluzione tampone, più che una conferma definitiva.

La posizione della Federazione e il ruolo di Gravina

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha confermato di aver chiesto continuità almeno nel breve periodo, ma il quadro resta estremamente fluido.

Le possibili elezioni federali già nelle prossime settimane potrebbero cambiare completamente gli equilibri interni. Un eventuale nuovo vertice porterebbe con sé anche una revisione della guida tecnica della Nazionale.

In questo contesto, la permanenza di Buffon e Gattuso appare più come una gestione transitoria che come un progetto strutturato.

Crisi profonda del calcio italiano: il terzo Mondiale a rischio pesa come un macigno

L’eliminazione rappresenta molto più di una semplice sconfitta sportiva. Il calcio italiano continua a fare i conti con una crisi sistemica, tra difficoltà strutturali, calo di competitività e risultati deludenti anche a livello di club.

Il rischio di fallire la qualificazione a un’altra Coppa del Mondo accentua una frattura già evidente negli ultimi anni. Eppure, nella serata contro la Bosnia, qualche segnale positivo si è intravisto, soprattutto nella capacità di reagire in inferiorità numerica.

Buffon stesso ha riconosciuto piccoli passi avanti sul piano dell’atteggiamento, pur senza nascondere l’amarezza: l’obiettivo principale resta centrato sulla qualificazione, ed è stato fallito.

Un finale aperto: giugno sarà il momento decisivo

La linea tracciata è chiara: traghettare la Nazionale fino a giugno e poi prendere decisioni definitive. Tutto dipenderà dalle scelte della Federazione, dall’esito delle eventuali elezioni e dalla direzione che si vorrà dare al progetto tecnico.

Per ora, l’Italia resta sospesa tra continuità e rivoluzione, in attesa di capire se questo ciclo potrà davvero ripartire o se sarà necessario un cambiamento radicale.