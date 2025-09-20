Schedina pronta e Pronostici Serie A, 4ª giornata (19-22 settembre 2025) – Probabili Formazioni

La Serie A entra nel vivo con la 4ª giornata, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Un turno che promette spettacolo con il Derby della Capitale, sfide delicate in zona salvezza e big match che possono già indirizzare la classifica.
Calendario delle partite
Lunedì 22 settembre, 20:45 → Napoli – Pisa
Venerdì 19 settembre, 20:45 → Lecce – Cagliari
Sabato 20 settembre, 15:00 → Bologna – Genoa
Sabato 20 settembre, 18:00 → Hellas Verona – Juventus
Sabato 20 settembre, 20:45 → Udinese – Milan
Domenica 21 settembre, 12:30 → Lazio – Roma
Domenica 21 settembre, 15:00 → Cremonese – Parma
Domenica 21 settembre, 15:00 → Torino – Atalanta
Domenica 21 settembre, 18:00 → Fiorentina – Como
Domenica 21 settembre, 20:45 → Inter – Sassuolo
Schedina pronta con i pronostici
|Data
|Partita
|Pronostico consigliato
|19 settembre
|Lecce – Cagliari
|Over 2,5
|20 settembre, 15:00
|Bologna – Genoa
|1
|20 settembre, 18:00
|Verona – Juventus
|2
|20 settembre, 20:45
|Udinese – Milan
|Over 2,5
|21 settembre, 12:30
|Lazio – Roma
|Gol (entrambe segnano)
|21 settembre, 15:00
|Cremonese – Parma
|Under 2,5
|21 settembre, 15:00
|Torino – Atalanta
|Combo X2 + Over 1,5
|21 settembre, 18:00
|Fiorentina – Como
|Combo 1X + Gol
|21 settembre, 20:45
|Inter – Sassuolo
|Combo 1 + Over 2,5
|22 settembre, 20:45
|Napoli – Pisa
|Combo 1 + Over 2,5
Spiegazione delle scelte
- Lecce-Cagliari: sfida equilibrata, con più di due gol all’orizzonte.
- Bologna-Genoa: i rossoblù vogliono confermare il buon inizio casalingo.
- Verona-Juventus: divario tecnico evidente, bianconeri favoriti.
- Udinese-Milan: entrambe possono colpire, probabile partita aperta.
- Lazio-Roma: derby incerto, il segno più logico è “gol”.
- Cremonese-Parma: gara bloccata, squadre attente a non scoprirsi.
- Torino-Atalanta: i granata sono solidi, ma l’Atalanta può far male.
- Fiorentina-Como: viola favoriti, ma il Como ha qualità per segnare.
- Inter-Sassuolo: nerazzurri costretti a vincere, attacco chiamato a reagire.
- Napoli-Pisa: differenza netta, azzurri destinati a dominare.
Probabili formazioni aggiornate
Bologna – Genoa
- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek. All. Viera
Verona – Juventus
- Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram K., Locatelli, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
Udinese – Milan
- Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ebosele, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Bravo, Davis. All. Runjaic
- Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri
Lazio – Roma
- Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini
Torino – Atalanta
- Torino (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Zalewski; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Juric
Cremonese – Parma
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Collocolo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola
- Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta
Fiorentina – Como
- Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli
- Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas
Inter – Sassuolo
- Inter (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram M., Lautaro Martinez. All. Chivu
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Napoli – Pisa
- Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte
- Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino