Pronostici Scommesse Sportive

Schedina pronta e Pronostici Serie A, 4ª giornata (19-22 settembre 2025) – Probabili Formazioni

Di Luca M. 2 minuti di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Schedina pronta e Pronostici Serie A, 4ª giornata (19-22 settembre 2025) – Probabili Formazioni

La Serie A entra nel vivo con la 4ª giornata, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Un turno che promette spettacolo con il Derby della Capitale, sfide delicate in zona salvezza e big match che possono già indirizzare la classifica.

Calendario delle partite

Lunedì 22 settembre, 20:45 → Napoli – Pisa

Venerdì 19 settembre, 20:45 → Lecce – Cagliari

Sabato 20 settembre, 15:00 → Bologna – Genoa

Sabato 20 settembre, 18:00 → Hellas Verona – Juventus

Sabato 20 settembre, 20:45 → Udinese – Milan

Domenica 21 settembre, 12:30 → Lazio – Roma

Domenica 21 settembre, 15:00 → Cremonese – Parma

Domenica 21 settembre, 15:00 → Torino – Atalanta

Domenica 21 settembre, 18:00 → Fiorentina – Como

Domenica 21 settembre, 20:45 → Inter – Sassuolo

Schedina pronta con i pronostici

DataPartitaPronostico consigliato
19 settembreLecce – CagliariOver 2,5
20 settembre, 15:00Bologna – Genoa1
20 settembre, 18:00Verona – Juventus2
20 settembre, 20:45Udinese – MilanOver 2,5
21 settembre, 12:30Lazio – RomaGol (entrambe segnano)
21 settembre, 15:00Cremonese – ParmaUnder 2,5
21 settembre, 15:00Torino – AtalantaCombo X2 + Over 1,5
21 settembre, 18:00Fiorentina – ComoCombo 1X + Gol
21 settembre, 20:45Inter – SassuoloCombo 1 + Over 2,5
22 settembre, 20:45Napoli – PisaCombo 1 + Over 2,5

Spiegazione delle scelte

  • Lecce-Cagliari: sfida equilibrata, con più di due gol all’orizzonte.
  • Bologna-Genoa: i rossoblù vogliono confermare il buon inizio casalingo.
  • Verona-Juventus: divario tecnico evidente, bianconeri favoriti.
  • Udinese-Milan: entrambe possono colpire, probabile partita aperta.
  • Lazio-Roma: derby incerto, il segno più logico è “gol”.
  • Cremonese-Parma: gara bloccata, squadre attente a non scoprirsi.
  • Torino-Atalanta: i granata sono solidi, ma l’Atalanta può far male.
  • Fiorentina-Como: viola favoriti, ma il Como ha qualità per segnare.
  • Inter-Sassuolo: nerazzurri costretti a vincere, attacco chiamato a reagire.
  • Napoli-Pisa: differenza netta, azzurri destinati a dominare.
🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇
  • 🔹 EUROBET

    🎯 Welcome Bonus Sport
    💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse

     Vai al sito
  • 🔹 StarVegas

    🎁 Bonus di Benvenuto
    💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto

     Vai al sito
  • 🔹 BETFLAG

    🎯 50€ SENZA DEPOSITO
    💥 WELCOME BONUS 5000€ primo versamento

     Vai al sito

Probabili formazioni aggiornate

Bologna – Genoa

  • Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
  • Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek. All. Viera

Verona – Juventus

  • Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti
  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram K., Locatelli, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Udinese – Milan

  • Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ebosele, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Bravo, Davis. All. Runjaic
  • Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

Lazio – Roma

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini

Torino – Atalanta

  • Torino (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni
  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Zalewski; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Juric

Cremonese – Parma

  • Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Collocolo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola
  • Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

Fiorentina – Como

  • Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli
  • Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas

Inter – Sassuolo

  • Inter (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram M., Lautaro Martinez. All. Chivu
  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Napoli – Pisa

  • Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Hojlund. All. Conte
  • Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Aebischer, Akinsamiro, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL