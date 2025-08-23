Schedina Multipla Serie A Oggi: Pronostici Milan, Napoli, Roma 23-08-2025

Pronostici 1° Giornata Serie A: ecco una schedina con consigli e quote sulle partite di sabato 23 Agosto 2025.

Il Campionato di Serie A 2025-2026 si apre sabato 23 agosto con diversi match interessanti, scendono subito in campo il Napoli di Conte Campione d’Italia alle 18:30 e in serata la Roma di Gasperini ed il Milan di Max Allegri.

Pronostico Sassuolo – Napoli 2 e Under 3.5

Alle 18:30 di sabato 23 Agosto il Napoli, campione d’Italia in carica, inaugura la sua nuova stagione facendo visita al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Lo scorso anno, al debutto, la squadra allora guidata da Antonio Conte incassò una pesante sconfitta per 3-0 contro il Verona, ma quest’anno i partenopei sembrano più compatti e rodati, pur avendo mostrato qualche incertezza difensiva durante le amichevoli estive, con diversi gol subiti e risultati altalenanti.

Il Sassuolo rappresenta comunque un avversario insidioso, soprattutto davanti al pubblico di casa, ma il Napoli parte favorito nella doppia chance.

Si prospetta una gara aperta, con entrambe le squadre potenzialmente in grado di andare a segno.

Tra i possibili marcatori, riflettori puntati su Domenico Berardi, reduce dal rinnovo di contratto e simbolo dei neroverdi, e su Scott McTominay, pronto a incidere già dalle prime giornate.

Analisi Quote Sassuolo – Napoli:

Le quote di Sassuolo-Napoli confermano i partenopei come favoriti per la vittoria esterna: il segno 2 è proposto a 1.53, mentre il segno 1 per il successo casalingo del Sassuolo sale fino a 6.00. Per chi crede in un pareggio, il segno X è bancato a 4.00.

Per quanto riguarda le reti complessive, c’è equilibrio perfetto tra Over 2.5 e Under 2.5, entrambi offerti a 1.82, segno che i bookmaker si aspettano un match potenzialmente combattuto ma non scontato. Interessante anche la combo “Napoli vincente senza subire gol”, proposta a 2.37, mentre l’opzione “Sassuolo primo in vantaggio” è quotata 3.20.

Sul fronte Gol/No Gol, l’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno è proposta a 1.95, mentre l’opzione No Gol scende a 1.71, leggermente più probabile.

Passando ai risultati esatti, il pronostico più gettonato è lo 0-1 in favore del Napoli, offerto a 5.50. Seguono lo 0-2 a 7.00 e l’1-2 a 8.25. Per chi punta su un pareggio, lo 0-0 è bancato a 10.00, mentre l’1-1 vale 8.00. Più alta la quota per un 2-2, fissata a 17.50.

Chi invece crede nel colpo del Sassuolo può trovare lo 1-0 a 14.00 e il 2-1 a 17.50, due scenari meno probabili ma altamente remunerativi.

Nel complesso, i bookmaker vedono il Napoli favorito, ma lasciano spazio a un match vivace, dove il Gol e l’Over potrebbero rappresentare le opzioni più interessanti per gli scommettitori.

Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; I. Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte

Pronostico Genoa – Lecce 1X e Under 2.5

Genoa-Lecce delle 18:30 a Marassi si preannuncia una sfida interessante, con i rossoblù che partono favoriti grazie a una rosa più completa e qualitativa rispetto a un Lecce ancora alle prese con l’assenza pesante di Krstovic, ceduto pochi giorni fa all’Atalanta.

I precedenti recenti parlano chiaro: nelle ultime due stagioni il confronto a Genova è terminato 2-1 in favore de Grifone, un risultato che potrebbe ripetersi anche questa volta.

Particolare attenzione ai possibili marcatori: da una parte c’è la novità Stanciu, pronto a lasciare subito il segno, dall’altra occhi puntati sul giovane talento Camarda, che potrebbe rivelarsi una delle sorprese più interessanti della gara.

Quote Genoa – Lecce:

Le quote di Genoa-Lecce delineano un pronostico equilibrato, ma con un leggero vantaggio per i rossoblù. Il segno 1, che indicherebbe il successo della squadra di Vieira, è proposto a 2.05, mentre il segno 2 per la vittoria del Lecce è bancato a 3.60. Per chi crede in un pareggio, il segno X è disponibile a 3.20.

Si prevede una partita bloccata e tattica, dove entrambe le squadre cercheranno di evitare un esordio con sconfitta. Non a caso, l’Under 2.5 è considerato l’esito più probabile, quotato 1.55, contro un Over 2.5 che sale a 2.20. Interessante anche l’opzione X Primo Tempo (pareggio al termine dei primi 45 minuti), proposta a 1.95.

Sul fronte Gol/No Gol, le quote restano equilibrate: l’opzione Gol, cioè entrambe le squadre a segno, paga 1.98, mentre il No Gol è leggermente favorito a 1.68.

Passando ai risultati esatti, l’1-1 è considerato uno degli esiti più probabili, proposto a 6.50, seguito dall’1-0 per il Genoa a 6.25. Il 2-1 e il 2-0 rossoblù sono quotati rispettivamente 9.25 e 9.50, mentre un 0-0 si gioca a 7.25. Per chi cerca soluzioni più rischiose, il 2-2 è bancato a 16.50.

Per chi invece punta sul colpo esterno del Lecce, lo 0-1 paga 8.75 volte la posta, mentre l’1-2 arriva a 13.00. In sintesi, le lavagne dei bookmaker vedono il Genoa leggermente favorito, ma non escludono affatto sorprese: il Gol e il pareggio restano opzioni da tenere in forte considerazione.

Probabili Formazioni Genoa – Lecce:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Stanciu, Carboni, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Vieira

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, T. Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Camarda, N’Dri. Allenatore: Di Francesco

Pronostico Roma – Bologna 1X o GOL

Si preannuncia equilibrato il confronto tra Roma e Bologna, altra sfida di cartello della prima giornata.

Lo scorso anno il clamoroso 2-3 per i felsinei costò la panchina a Juric ma stavolta la Roma di Gasperini si presenta con presupposti diversi, pur avendo affrontato qualche difficoltà nella sessione di mercato estiva.

Ci aspettiamo una partita ricca di occasioni, probabilmente da gol e over, con diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.

Tra i giallorossi il più in forma sembra essere Matías Soulé, mentre per il Bologna fari puntati su Riccardo Orsolini.

Attenzione anche a Ciro Immobile, che vivrà questa sfida come una sorta di derby personale e potrebbe sorprendere.

Quote Bookmakers Roma – Bologna:

Le quote per la sfida tra Roma e Bologna delineano un pronostico aperto ma con un leggero favore per i giallorossi. Il segno 1, che indicherebbe il successo della squadra di Gasperini, è proposto a 2.15, mentre il segno 2 per la vittoria del Bologna è quotato a 3.30. Per chi crede in un pareggio, il segno X è bancato a 3.20.

Nonostante i precedenti recenti abbiano regalato partite spettacolari e ricche di reti, la quota più bassa si registra sull’Under 2.5, proposto a 1.65, rispetto all’Over 2.5, fissato a 2.05. Interessante anche la combo 1 + Over 2.5 (successo della Roma e almeno tre gol complessivi), offerta a una quota maggiorata di 3.90.

Per quanto riguarda l’opzione Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, la quota è di 1.85, mentre il No Gol è leggermente più basso, a 1.80. Nei risultati esatti, spicca il 1-1 come esito più probabile, quotato 6.50, seguito dall’1-0 per la Roma a 7.00 e dal 2-1 a 9.00. Più alto il valore per il 2-0 giallorosso, che paga 10.00 volte la posta, mentre un 0-0 è proposto a 8.25. Tra le ipotesi più remunerative, troviamo il 2-2 a 14.50, mentre per il Bologna lo 0-1 si gioca a 9.00 e l’1-2 a 11.50.

Probabili Formazioni Roma – Bologna:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, M. Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. Allenatore: Italiano



Pronostico Milan – Cremonese 1 e NO GOL

Alle 20:45 il nuovo Milan di Massimiliano Allegri fa il suo esordio in campionato ospitando la Cremonese a San Siro. Sulla carta il pronostico pende nettamente dalla parte dei rossoneri che dovrebbero avere le qualità per imporsi senza troppe difficoltà: ci aspettiamo un successo del Milan con almeno due reti a referto, considerando la differenza tecnica tra le due squadre.

Analisi Quote Milan – Cremonese:

Le quote di Milan-Cremonese vedono i rossoneri nettamente favoriti al debutto casalingo in Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri è proposto a 1.35, mentre il colpo esterno della Cremonese schizza a 8.00. Per chi crede in un pareggio, il segno X è bancato a 5.00.

Le aspettative sono per una gara ricca di gol: l’Over 2.5 è favorito a 1.58, mentre l’Under 2.5 si gioca a 2.15. Da tenere d’occhio anche l’Over 3.5, proposto a 2.45 per chi punta su una vittoria larga dei padroni di casa. Molto interessante la combo parziale/finale 1/1 (Milan in vantaggio all’intervallo e vincente al termine), che viene offerta a una quota maggiorata di 2.05.

Per quanto riguarda il mercato Gol/No Gol, l’opzione entrambe le squadre a segno paga 1.90, mentre il No Gol è leggermente più probabile a 1.75.

Analizzando i risultati esatti, l’esito considerato più probabile è il 2-0 per il Milan, offerto a 6.75. Seguono l’1-0 a 7.25 e il 3-0 a 8.75. Altri scenari possibili vedono il 2-1 quotato 8.25 e il 3-1 a 11.00. Per chi crede in un pareggio, lo 0-0 paga 14.00 volte la posta e l’1-1 si trova a 9.50, mentre un più spettacolare 2-2 è proposto a 19.00.

Infine, per chi volesse puntare su un successo esterno della Cremonese, lo 0-1 è offerto a 18.50 e l’1-2 a 21.00, due scenari improbabili ma altamente remunerativi.

In sintesi, i bookmaker si aspettano una vittoria del Milan senza troppe difficoltà, con l’Over 2.5 e il parziale/finale 1/1 che rappresentano le soluzioni più interessanti per chi cerca quote di valore.

Probabili Formazioni Milan – Cremonese:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Sanabria, De Luca. Allenatore: Nicola