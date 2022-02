Sassuolo-Roma 2-2, voti e pagelle: “Cristante salva i giallorossi, Traorè devastante”

Finisce in parità il match del Mapei Stadium tra la squadra di Dionisi e di Mourinho.

Una girandola d’emozioni a Reggio Emilia, possibile grazie a due fasi difensive che si sono rivelate poco attente in un match delicato per la stagione di entrambe.

La Roma di Mourinho, dopo le tante polemiche, era arrivata al Mapei con la voglia di vincere e di non ammettere nessun altro risultato, ma alla fine dei conti deve anche gioire per il pareggio pirotecnico maturato.

Il Sassuolo, che voleva svoltare dopo alcuni risultati poco convincenti, si era ritrovata a giocare senza Scamacca e Raspadori, squalificati, ma nonostante ciò la qualità del palleggio è rimasta intatta e se due gioielli mancano all’appello, ci pensano altri due a rendere la partita speciale.

Berardi è stato, come sempre, un risolutore per la manovra neroverde, ma l’MVP di giornata non può che prenderlo uno straordinario Traorè che propizia il primo gol, segna il secondo e avrebbe meritato di festeggiare i tre punti.

Male, invece, le difese: Chiriches regala alla Roma un rigore, trasformato da Abraham che porta in vantaggio i suoi, Rui Patricio regala goffamente il pareggio agli avversari, Karsdorp e Mancini dimenticano i fondamentali su come marcare, Ferrari si fa espellere e il Sassuolo non va in marcatura sul primo palo sul gol di Cristante.

Proprio quel gol, avvenuto nei secondi finali del match, ha un peso specifico davvero importante per i capitolini che stavano assaporando lo spettro di una sconfitta che avrebbe portato nuove polemiche.

Entrambe le squadre non escono completamente da un momento di crisi, ma ottengono un punto che può far morale, tra cose positive ed altre estremamente negative.

Le pagelle del Sassuolo

Consigli 6,5: Sul calcio di rigore battezza un angolo, mentre Abraham calcia centrale, nonostante ciò la sua partita è più che positiva. Non si scompone nell’1 vs 1 con Afena Gyan e si fa sempre trovare pronto.

Muldur 6: Buona partita da parte sua. Si rende sempre utile nel palleggio e non rischia mai inutilmente.

Chiriches 5: Regala un calcio di rigore alla Roma con un braccio larghissimo su cross di Vina. Uno della sua esperienza non doveva lasciarsi andare a tale ingenuità. Nel complesso soffre molto la fisicità e l’esuberanza di Abraham

Ferrari 5: Spesso al centro della lotta in una partita in cui doveva farsi valere sia di fisico con Abraham, che di velocità con Afena. Il pericolo di un cartellino era nell’aria e la partita lo tradisce con un cartellino rosso a 15 minuti dalla fine.

Kyriakopoulos 6: Partita buona da parte del terzino che non spinge troppo in fase offensiva, ma si rivela importante nel dare equilibrio nel match.

Frattesi 6: Il suo ritmo migliora alla lunga. Non è il solito Frattesi nel primo tempo e sembra soffrire la qualità dei giallorossi, ma nel secondo tempo riesce a darsi una scossa importante e tornare a buoni livelli. (dal 80′ Ayhan SV)

Maxine Lopez 6: Nel primo tempo si è dimostrato meno lucido del solito, migliora nella seconda parte di match.

Matheus Henrique 6: Nonostante qualche errore in fase di impostazione, se la cava. A centrocampo la lotta tra le due squadre è stata molto fisica e difensivamente è apparso in buona forma. (dal 67′ Harroui 6: Entra per aiutare la squadra a reggere l’urto della Roma. Se la cava).

Berardi 7: Prova di superiorità tecnica dell’esterno azzurro che anche oggi mostra il suo ottimo momento di forma con un match da applausi. Nel primo tempo impegna spesso Rui Patricio, ma risulta un grande dispensatore di giocate. (dal 84′ Ceide SV)

Defrel 6: Lavoro oscuro per l’attaccante designato. Senza Scamacca e Raspadori è lui a dover tenere la zona centrale dell’attacco degli emiliani ma nonostante non faccia nulla di eclatante, apre buoni spazi per Berardi e Traorè. (dal 80′ R.Tressoldi SV)

Traorè 7,5: Dionisi ha annunciato in conferenza stampa che ha fatto pace con la squadra dopo i recenti screzi… e menomale! Partita sontuosa del giovane neroverde che risulta decisivo in ogni azione pericolosa della sua squadra. Segna dopo poco, ma gli viene annullato, propizia la follia di Rui Patricio per il pareggio e poi timbra meritatamente il cartellino per il 2-1 Sassuolo. Una furia.

Alessio Dionisi 6: Bene in attacco e in fase di palleggio dove la squadra neroverde risulta apprezzabilissima, anzi, gioca anche meglio della Roma. Peccato che la fase difensiva non regga bene e “rovini” una bella prestazione.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 4: Il momento non felice della Roma si vede anche da questi errori. Un portiere della sua esperienza e del suo curriculum che non riesce a leggere una traiettoria che non sembrava così irresistibile è quantomeno deludente.

Mancini 5: Al netto dell’errore di Rui Patricio, lascia fin troppo spazio a Traorè. Oltre l’episodio del pareggio neroverde, l’azzurro non sembra in grande giornata e ha sofferto la velocità degli avversari. (dal 76′ Veretout 6,5: Basta una giocata per essere tra i migliori del match, ovvero un calcio d’angolo davvero ben tirato che Cristante trasforma in gol).

Smalling 5,5: Sfortunato nel deviare il cross di Traorè, ma comunque meno lucido del solito. Il Sassuolo calcia spesso in porta anche a causa della troppa leggerezza dei giocatori giallorossi.

Kumbulla 5,5: Partita simile ai suoi compagni di reparto. Regge poco la velocità degli avversari che approfittano delle difficoltà del reparto arretrato dei capitolini.

Karsdorp 5: Condivide con Mancini alcune colpe sulla marcatura di Traorè nell’1-1. Meno incisivo in fase offensiva e poco preciso in fase difensiva. Completa il tutto sbagliando nuovamente la marcatura su Traorè che riesce a segnare il gol del 2-1. Non è la sua partita.

Mkhitaryan 6,5: Gioca con enorme qualità e dimostra che, nonostante non sia più perennemente vicino alla porta, riesce ancora a risultare decisivo. Peccato per l’occasione avuta negli ultimi minuti in cui spara alto.

S.Oliveira 5,5: Un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni. Il portoghese non è riuscito a dare alla sua squadra ciò che Mourinho sperava di ottenere con lui, ovvero qualità e maggior numero di azioni. Esce senza aver inciso. (dal 69′ Cristante 7: Cambia il destino di un match che sembrava segnato. Il colpo di testa che consegna il pareggio ai suoi è fondamentale almeno per il morale dei giallorossi).

L.Pellegrini 5,5: Il capitano torna in campo e lo fa con una prestazione incerta, figlia anche della condizione fisica non del tutto ottimale. La buona notizia è che gioca 90 minuti, la brutta è che non è mai stato un pericolo per la sua ex squadra.

Vina 5: Non un gran match da parte dell’esterno giallorosso che non si dimostra poco risolutivo in fase offensiva. Gli avversari lo costringono ad arretrare e non riesce ad emergere. (dal 76′ Matiland Niles 6:

Afena-Gyan 5,5: Inizia la partita con fare ispirato e nel complesso sembrava sempre poter essere un pericolo per gli avversari. Si spegne nella ripresa e pesa quel gol mangiato davanti a Consigli. (dal 69′ Shomurodov 5,5: Entra in campo ma tocca pochissimi palloni, scompare immediatamente).

Abraham 7: I primi 45 minuti sono di grande livello con una prestazione importante e da trascinatore. Si prende anche la responsabilità del calcio di rigore dopo che gli è stato annullato (giustamente) un gol e lo trasforma. Da superiorità numerica alla squadra e cerca, fino alla fine, di raggiungere i tre punti.

Josè Mourinho 6: Bene dal punto di vista emotivo, male per gli errori e i cali di concentrazione. Poco da dire sul match, la sufficienza la regala Cristante.

