Sassuolo-Roma 1-2, voti e pagelle: “Dybala fondamentale, Kristensen cambia la partita”

La Roma vince in rimonta e si porta al quarto posto.

Le pagelle del Sassuolo

Consigli 6,5: Parata importante su Dybala e vari ottimi interventi tra primo e secondo tempo. Alla fine deve capitolare anche lui, ma non ha colpe sui gol subiti, anzi, sul rigore di Dybala va vicinissimo alla parata.

Toljan 5,5: Dalle sue parti c’è un buon Spinazzola e si intimidisce subito nel confronto. Abbastanza in ombra.

Tressoldi 6: Il match, nel complesso, è buono e regge molto bene in fase difensiva. La sfortunata deviazione che sancisce il gol del 2-1 non può vanificare la sua prestazione.

Erlic 5: Su di lui pende il gravoso peccato di aver rimesso in partita la Roma con un fallo, ingenuo, da rigore che porta la Roma a credere alla rimonta.

Vina 5: Non bene nella sua prima gara da ex contro la Roma. Arretra fin da subito ma non dà alcuna sicurezza difensiva. Nel secondo tempo va in confusione totale. (Dall’89’ Pedersen SV).

Boloca 4: Una prestazione da 6 o forse anche di più, vanificata da una ingenuità da 2 in pagella. Troppo grave e inspiegabile il durissimo fallo su Paredes che gli costa il rosso diretto e che è costata, con ogni probabilità, la vittoria al Sassuolo.

Matheus Henrique 6,5: Sblocca il match con un gol che fa sognare i suoi, ma nel complesso in tutta la partita mostra grande qualità e ottima leadership. Tra i migliori dei suoi.

Berardi 5,5: Vive di fiammate ma non è la sua partita. Non sembra nemmeno molto tranquillo, chissà se le dichiarazioni di Mourinho su di lui non abbiano fatto effetto, e prende anche un giallo per un fallo molto irruento. (Dall’89’ Castillejo SV).

Thorstvedt 6: Dopo partite in cui ha mostrato le sue doti realizzative, torna a giocare una partita di grande quantità in mezzo al campo e non demerita. (Dall’81’ Bajrami SV).

Laurientè 5,5: Pochi spunti per uno come lui che avrebbe le doti per cambiare le sorti della partita. (Dal 65′ Racic 6: Entra e fa il suo dovere).

Pinamonti 5: Pochi palloni a disposizione, ma l’impressione è che anche lui si muova troppo poco. (Dall’81’ Defrel SV).

Alessio Dionisi 6: Il Sassuolo gioca un buon match, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo entra in evidente difficoltà, accentuata dall’espulsione di Boloca. Una sconfitta che brucia, ma i pezzi pregiati della squadra, questa volta, hanno tradito le aspettative.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non ha colpe sul gol subito, per il resto è poco impegnato.

Mancini 5,5: Poteva fare meglio sul gol di Matheus Henrique dove non è ben schierato in linea con i compagni. Peccato perché stava facendo una buona partita in fase di difesa. (Dal 68′ Pellegrini 6: Entra nel momento in cui la Roma deve riversarsi in zona offensiva e da il suo contributo).

Llorente 6: Bravo in marcatura, soprattutto nella sfida personale con Pinamonti che non gli crea quasi mai problemi.

N’Dicka 6: Incaricato di sorvegliare l’esuberanza di Berardi. Chiude la partita con una prestazione davvero positiva.

Karsdorp 5: Dura solo un tempo la sua prestazione. Non riesce mai ad accendersi, sia in fase d’attacco, sia in difesa. (Dal 46′ Kristensen 8: Il suo ingresso cambia clamorosamente la partita. Guadagna il rigore del pareggio, corre sulla fascia destra con grande autorevolezza e trova il modo, fortuito, per siglare la rete del sorpasso con gentil concessione della deviazione di Tressoldi. E’ sicuramente l’MVP).

Cristante 6: Torna mediano davanti alla difesa e offre una prestazione senza particolari errori.

Paredes 6: Ci mette tempo prima di carburare, nei primi 45 minuti non è a suo agio, ma nel secondo tempo diventa un metronomo importante per creare le manovre giallorosse.

Bove 5: Soffre la diversità di passo del centrocampo del Sassuolo e non entra praticamente mai in partita. (Dal 46′ Azmoun 6,5: Ormai i suoi ingressi stanno spesso diventando importanti nella Roma. Cambia i giri offensivi della squadra giallorossa e gioca un ottimo secondo tempo).

Spinazzola 6: Inizia con grande piglio ed è spesso nel vivo dell’azione. Poteva far meglio sul gol del Sassuolo, ma la prestazione è buona. (Dal 68′ El Shaarawy 6: Buon ingresso per avere più qualità in attacco).

Dybala 8: Sempre lui e non solo per il gol siglato su rigore e l’assist servito. La Joya delizia con grandi giocate e con una autorevolezza unica nel suo genere. Da lui passano tutte le giocate offensive della Roma. (Dall’87’ Celik SV).

Lukaku 6: Partita molto fisica per lui che combatte contro la difesa neroverde per 90 minuti. Spara a salve a inizio secondo tempo e già questa è una notizia.

Josè Mourinho 6,5: Con un po’ di fortuna e tanta caparbietà, la Roma centra tre punti importanti che significano quarto posto. La squadra ha grande voglia e vuole vincere, ma manca ancora un po’ di continuità nei 90 minuti.