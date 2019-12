Sassuolo-Napoli 1-2, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Siamo sulla via giusta, ma il cammino da fare è ancora lungo”

Termina 1-2 per il Napoli il match contro il Sassuolo valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri decisivi per la rimonta il gol di Allan e l’autogol di Obiang. Non basta Traorè ai padroni di casa.

Un Rino Gattuso molto carico ha così analizzato il match nel post-partita: “Oggi abbiamo imboccato la via giusta, ma sappiamo che la strada per uscire dal tunnel completamente è ancora lunga. In 10 giorni non si possono fare miracoli, sappiamo di non essere ancora completamente guariti”. I passi in avanti da fare a livello di gioco: “Nel primo tempo siamo stati troppo statici, ci manca un giocatore davanti alla difesa per poter giocare in un certo modo col 4-3-3. Davanti alla difesa Ruiz è sacrificato. Col tempo imparerà a far fuoriuscire anche in quella posizione le sue qualità, ma li qualcosa in più, in questo momento, ci serve”.

(Gennaro Gattuso, 41 anni, allenatore del Napoli. Immagine di flickr.com)

Sul rapporto con i suoi calciatori: “Mi piace molto toccare fisicamente i miei calciatori per far avvertire loro tutta la carica e la forza di cui c’è bisogno gara dopo gara, momento dopo momento. A volte so di urlare anche un po’ troppo, ma così penso di trasmettere meglio alcuni concetti. Questi ragazzi stanno vivendo un momento strano e animalo della storia recente del Napoli, hanno voglia di tornare a scrivere pagine importanti per questa maglia”. Infine, il tecnico sentenzia così sul sorteggio con il Barcellona: “Se pensassi già da ora al match contro i blaugrana farei i capelli bianchi. La gara contro gli spagnoli è ancora lontana e nel mentre abbiamo tante altre sfide importanti”.

