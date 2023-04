Sassuolo-Juventus 1-0, dichiarazioni post partita Allegri: “Fagioli è un ragazzo responsabile, gli errori li commettono tutti. Bisogna tornare a vincere queste partite per tornare ad essere competitivi.”

La Juventus di Max Allegri cade in casa del Sassuolo, al Mapei finisce 1-0 con un gol di Defrel che arriva su un errore in disimpegno di Fagioli. I bianconeri mancano un successo che sarebbe stato importantissimo in ottica quarto posto.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita analizzando la gara dei bianconeri “Sicuramente dovremmo migliorare sotto molti aspetti, oggi abbiamo giocato non bene per 60 minuti, poi appena abbiamo preso lo schiaffo ci siamo svegliati. Oggi era una partita importante per il nostro campionato, soprattutto in termini di classifica, avevamo la possibilità di mettere le milanesi ad 11 e a 9 punti, ma non è andata così. Adesso veniamo da due sconfitte consecutive e dovremmo affrontare delle partite difficili come quella di Lisbona, poi il Napoli e la Coppa Italia, quindi bisogna rialzarci e lavorare sugli errori che abbiamo commesso e giocare alcune fasi della partita in modo diverso.

Il tecnico livornese ha poi continuato “Noi dobbiamo concentrarci su tutte le competizioni, abbiamo dei giocatori che stanno riprendendo la condizione come Chiesa e Pogba, poi giocatori che hanno giocato tante partite, ma queste non possono essere alibi, oggi abbiamo giocato male e dobbiamo far meglio sotto il punto di vista dell’approccio.”

Sull’errore di Fagioli “Fagioli è un ragazzo responsabile, oggi ha fatto quell’errore lì, ma gli errori li fanno tutti e noi oggi non abbiamo perso per quell’errore, i responsabili siamo tutti. Oggi abbiamo perso una partita che ci poteva far fare un salto importante e così non è stato.”

Allegri ha poi concluso sulla gara di ritorno di Europa League “Io sensazioni non ne ho, oggi ho detto ai ragazzi che bisognava vincere per distaccare le milanesi, ma non ci siamo riusciti. È un passo in avanti che va fatto, perché altrimenti non riusciremo mai a lottare per essere competitivi al massimo, perché ci sono delle partite che, come dico sempre io, la Juventus non deve giocare, ma deve vincere.”