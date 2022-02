Salerniatana-Milan 2-2, Voti, pagelle e analisi, il Milan frena a Salerno

Finisce 2-2 la sfida fra Salernitana e Milan. Vantaggio rossonero con Messias e pareggio di Bonazzoli nel primo tempo. Nella ripresa Djuric e Rebic, concludono il match sul 2-2.

Top 3 Salernitana:

Djuric 8 Migliore in campo della Salernitana. Grande prova per lui oggi, autore dell’assist per il pareggio momentaneo di Bonazzoli, oltre ad essere l’autore del provvisorio 2-1, in favore della squadra di mister Nicola.

Bonazzoli 7 Non solo il gol del pareggio momentaneo, ma una grande prova fatta di corsa, sacrifici e contrasti.

Dragusin 6,5 Una delle sue migliori partite stagionali. Riesce a contenere benissimo le folate offensive del Milan.

Flop 2 Salernitana:

Ranieri 5,5 Appare in difficoltà, soprattutto nell’uno contro uno, con Messias. Migliora nel corso della ripresa.

Kastanos 5 Non gioca una buona partita, appare abbastanza in difficoltà per quel che riguarda le azioni offensive.

Salernitana-Milan 2-2

Top 2 Milan:

Messias 6,5 Decisamente il migliore in campo del Milan, non solo per il gol, ma soprattutto per tutti gli spazi che apre per i suoi compagni, in fase d’attacco.

Rebic 6+ Entra in campo con il giusto atteggiamento. Certo, molti errori di grande ingenuità, ma si inventa da solo il gol del definitivo 2-2.

Flop 3 Milan:

Maignan 4,5 Gravi responsabilità sul primo gol subito, ma anche nella ripresa, rischia di subire gol a causa di una grave ingenuità.

Diaz 4 Brutta partita per lui, sempre evanescente, non riesce mai a vincere un contrasto e viene annullato fisicamente dagli avversari.

Bennacer 5– Appare molto nervoso e si prende un cartellino giallo. Non da mai la solita sicurezza e padronanza del pallone.

Buon punto per la Salernitana, soprattutto per quel che riguarda il morale. Brutta frenata per il Milan, meglio guardare alla zona Champions League, piuttosto che essere ossessionati da un traguardo difficile come lo scudetto.

