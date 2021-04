Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo rifiuta prima offerta del Manchester United

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora in bilico. Il portoghese non è sicuro della permanenza in bianconero visto che l’obbiettivo di vincere Champions League non è stato raggiunto. Il Manchester United voleva riportare CC7 in Inghilterra con un ingaggio monstre ma il giocatore ha spedito l’offerta al mittente.

Sono giorni delicati per la Juventus. Il nodo principale sarà capire se Cristiano Ronaldo vorrà far parte ancora del progetto. Il portoghese venne acquistato con grande entusiasmo perché doveva completare quel tassello che alla Juve mancava: la Champions League. Paradossalmente, con l’attaccante ex Real Madrid, i bianconeri non sono andati oltre i quarti. Ronaldo, quindi, inizia a guardarsi intorno.

Il suo addio non sembra essere ormai una sorpresa. La Juve vorrebbe trattenerlo così che possa continuare ad essere un punto di riferimento per l’organico. Con i suoi gol, Ronaldo è sempre stato un trascinatore della squadra di Andrea Pirlo ma stavolta potrebbe davvero finire. Si era parlato di tante big tra cui il PSG o di un clamoroso ritorno al Real Madrid. Ma l’offerta, stavolta, è arrivata dalla Premier League.

Il Manchester United ci prova: sul piatto 17 milioni di euro per l’ingaggio

Il Manchester United sembra essersi inserito. Ronaldo, che ha già vestito la maglia dei Reds dal 2003 al 2009, avrebbe rifiutato un’offerta da parte della sua ex squadra. La proposta era davvero faraonica. Lo United gli avrebbe offerto un ingaggio di ben 17 milioni di euro, poco più delle metà che attualmente il portoghese percepisce. Il rifiuto dell’attaccante sarebbe legato al fatto che lui chiederebbe un minimo di 20 milioni.

I Diavoli farebbero carte false per riportare Ronaldo all’OId Trafford. Non è impensabile pensare ad un nuovo affondo da parte degli inglesi, magari in estate. Il contratto del giocatore scade nel 2022 . Il suo futuro dipenderà dalla sua volontà e soprattutto da un’offerta al rialzo da parte dello United. La Juve, intanto, potrà godersi il giocatore per un altro anno, aspettando qualche suo segnale.

