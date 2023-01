Roma, Zaniolo si autoesclude per lo Spezia ed è ufficialmente sul mercato: dove può andare?

Rottura totale tra Zaniolo e la Roma. Varie le pretendenti per il fantasista italiano, con il Tottenham in pole.

E’ destinata a concludersi nel peggiore dei modi la storia d’amore tra Nicolò Zaniolo e la Roma.

I giallorossi di Josè Mourinho non potranno fare affidamento sul talento italiano, dichiarato cedibile dalla società, vista l’autoesclusione del calciatore dai convocati per la gara contro lo Spezia.

L’assenza di Zaniolo, è solo l’ultimo di un susseguirsi di eventi che hanno portato alla rottura e alla conseguente cessione, ancora da definire, del trequartista.

Apparso nervoso e non troppo in sintonia con Mourinho e l’ambiente, Zaniolo non stava passando un grande periodo di forma che è culminato nella rabbia mostrata in campo anche nel match di Coppa Italia contro il Genoa.

La Roma, dunque, ha deciso di ascoltare le richieste delle altre società per Zaniolo definendo, dunque, cedibile il giocatore che, di tutta risposta, ha deciso di non rendersi disponibile per la prossima giornata di campionato.

Ma quali sono le squadre che potrebbero accaparrarsi Zaniolo?

Sembrava fortissimo l’interesse della Juventus che, logicamente, sarà impossibilitata a partecipare all’asta per l’italiano che con grandi probabilità saluterà la Serie A.

In Bundesliga, il Borussia Dortmund lo segue attentamente, ma è in Premier League che Zaniolo riceve i maggiori consensi.

Sembrano leggermente più defilate squadre come il Leeds United e il Leicester, mentre Arsenal e Newcastle ci pensano, anche se in maniera ancora timida.

In prima fila, attualmente, ci sono West Ham e Tottenham.

Gli Hammers hanno già avanzato la prima proposta alla Roma che, però, ha rispedito l’offerta al mittente, soprattutto perché il West Ham sembrava intenzionato a chiedere la formula del prestito con riscatto, mentre la Roma vorrebbe cederlo in via definitiva.

In pole position c’è sicuramente il Tottenham di Antonio Conte che lo stima e vorrebbe accaparrarsi le sue prestazioni. Economicamente, gli Spurs possono avvicinarsi alle cifre richieste dalla Roma ed è da considerarsi la squadra concretamente più vicina a Zaniolo.