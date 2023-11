Roma-Udinese 3-1, Mourinho: “Dovevamo chiuderla prima, ecco come sta Mancini”

Il portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese.

La Roma si aggiudica i tre punti nel match casalingo contro l’Udinese.

I giallorossi hanno approcciato bene al match rendendosi pericolosi e costringendo gli avversari a una partita difensiva che non è bastata per arginare l’avanzata di Mancini che, sfruttando il cross di Dybala, ha aperto le marcature del match.

Il gol, però, ha rilassato troppo la Roma che ha subito il pari di Thauven, servito da sveglia per rimettersi in carreggiata e vincere, poi, il match grazie alle reti di Dybala ed El Shaarawy.

Proprio della sfida vinta contro l’Udinese, ha voluto parlare Josè Mourinho in conferenza stampa: “E’ stata una partita difficile che, però, dovevamo chiudere prima, così da non rischiare. Abbiamo una grande qualità che è legata ai nostri tifosi. Quando siamo in difficoltà, loro ci spingono ed è per questo che riusciamo a fare gol anche nei minuti finali”.

Sull’Europa League: “Mi dispiace che Azmoun e Kristensen non possano giocare in Europa perché sarebbe stato utile averli, sia per profondità di rosa, sia perché giocare questi tipi di match aiuta”.

Lo Special One ha avvisato i giornalisti e i tifosi giallorossi anche riguardo alle condizioni di Mancini: “Non ha avuto problemi muscolari o agli adduttori. Il ragazzo ha chiesto un antidolorifico per un dolore al tendine, ma lui è abituato a lottare e non mollare, giocherebbe anche con una gamba, infatti gli ho chiesto di restare in campo visto che non avevamo sostituti”.

Piccolo siparietto, a inizio conferenza, con i giornalisti per Josè Mourinho che ha chiesto come stesse andando il match di tennis di Sinner contro De Minaur, sfida che ha sancito la vittoria della Coppa Davis per l’Italia.

Mourinho, dopo aver saputo della conclusione del torneo, ha voluto fare i complimenti all’Italia per la vittoria.