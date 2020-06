Roma, Trigoria: Zaniolo torna in gruppo. Cristante provato nella difesa a tre

Il trequartista punta l’Hellas. L’ex Atalanta potrebbe essere la novità della ripresa

Giornata di novità in casa Roma. Alcune positive. Ed alcune tutte da scoprire. La prima, importante novità riguarda Nicolò Zaniolo. Il centrocampista ha messo un altro tassello nel percorso che porterà al recupero a pieno regime. Il classe ’99 ha infatti iniziato ad allenarsi con la Primavera. Sotto gli ordini di Alberto De Rossi resterà per i prossimi dieci giorni. Nella seduta di oggi, ha svolto sia la parte tattica che quella atletica. Unico veto, per il momento, sono i contrasti. L’obiettivo è il pieno recupero per la gara contro l’Hellas Verona, in programma all’Olimpico il 15 luglio.

Quella tutta da scrivere è invece di natura tattica. Negli ultimi allenamenti, Paulo Fonseca ha provato la difesa a 3. Nel nuovo ipotetico schieramento, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Chris Smalling (la cui permanenza si complica) e Gianluca Mancini, rientrato in gruppo. La novità potrebbe essere al centro, posizione in cui il tecnico lusitano starebbe valutando due ipotesi. La prima sarebbe l’inserimento di Roger Ibanez. La seconda, invece, è quella più sui generis: l’arretramento di Bryan Cristante, sull’onda della trasformazione fatta anche da Daniele De Rossi. Sarà con lo stesso esito? Solo il campo potrà dirlo.

