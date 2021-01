Roma-Spezia 4-3, le dichiarazioni post-partita di Fonseca: “Tutto in quell’abbraccio. Non ci trattate da ultimi…”

Girandola di emozioni allo Stadio Olimpico dove la Roma esce vittoriosa contro un indomito Spezia. Fonseca si gode la vittoria, ma non parla di Dzeko.

Vittoria importantissima per la Roma di Paulo Fonseca che, al ridosso del 90′, può far festa grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, oggi capitano della squadra.

Il gol dell’azzurro ha steso uno Spezia, come al solito, coraggioso e molto forte qualitativamente ed ha allontanato gli spettri di una possibile crisi o di un esonero del tecnico portoghese.

Proprio il gol del conclusivo 4-3 viene spiegato da Fonseca come meritato e importante, ma anche come esempio di una squadra coesa e vogliosa di vincere. Dopo il gol c’è stato un lungo abbraccio da parte di tutti i componenti di rosa e staff ed è da qui che Fonseca vuole ripartire.

Come spiegato in conferenza, quell’abbraccio vale i 3 punti e attesta la voglia di vincere della squadra. Il tecnico si dimostra molto sereno nell’elogiare la prestazione, nonostante sia d’accordo nell’aver visto una Roma a volte non brillante, ma meritevole di vincere.

Borja Mayoral ha dimostrato che la giornata storta può capitare a tutti, ma che, quando è in giornata come oggi, la qualità e la forza offensiva che può mettere a disposizione è di grande valore. La sua doppietta, oltre che la prestazione eccellente di Capitan Pellegrini, sono gli indizi più importanti della partita.

La conferenza mostra, però, anche un Fonseca infastidito dalle voci delle ultime settimane. Il tecnico ribadisce che, per un’altra settimana, la Roma sarà terza, ma che spesso viene trattata come se fosse l’ultima del campionato e ciò non piace al portoghese.

Il capitolo Dzeko non è stato affrontato. Nonostante le domande Paulo Fonseca ha deciso di rimanere in silenzio e non svelare nulla sul possibile caso riguardante il bosniaco, oggi fuori rosa.

