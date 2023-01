Roma: scoppia la polemica tra Mourinho e Candela, dopo la gara di coppa Italia tra Roma e Genoa vinta dai giallorossi con il gol di Dybala.

Tutto è partito da un’intervista rilasciata dall’ex campione della Roma, Vincent Candela, che durate quest’ultima era stato chiamato ad esprimere le proprie impressioni sulla stagione della Roma e sulle prestazioni sottotono di Niccolò Zanilo. Il campione francese aveva iniziato ad esprimere le propre vedute sul tecnico portoghese, Josè Mourinho, facendo capire di non essere soddisfatto di quanto fosse stato fatto fin qui dai giallorossi, pur sottolineando quanto Mou fosse in grado di tirar fuori il 200% dalla propria squadra. Candela ha poi detto la sua anche sulle prestazioni sottotono da inizio stagione dell’attaccante della Roma Niccolò Zaniolo “Da uno come lui io mi aspetto molti più gol e assist, le sue prestazioni sono insufficienti.”

Dopo la partita con il Genoa in Coppa Italia, Zaniolo è stato fisciato dai tifosi romanisti per la sua prestazione, questo ha indotto Mou a credere che i fischi arrivassero dal polverone alzato dall’intervista di Candela e ha potato il tecnico giallorosso a scagliarsi contro il francese dichiarando nel post partita “La mia Roma dà sempre il massimo, ho imparato da bambino che chi scende in campo e dà il massimo non è obbligato a dare di più, per questo non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi. La cosa che mi è dispiaciuta di più sono stati i fischi a Zaniolo. Quello che non capisco è come sia possibile che una persona che prende uno stipendio dalla Roma possa fare determinate dichiarazioni contro i nostri giocatori. La cosa diventa ancora più grave se poi quelle parole vengono dette da una persona che ha una storia all’interno del club e che quindi influenza la nostra tifoseria. Vorrei solo chiedere ai tifosi di non fischiare i nostri giocatori.”

Candela dopo il polverone alzato ha pubblicato un post sui suoi social cercando di far chiarezza sulla situazione “Non era mia intenzione creare polemiche. Non credo che i tifosi abbiano fischiato Zaniolo basandosi sulle mie parole. Io amo il mondo giallorosso e tutti i suoi tifosi, mi dispiace se le mie parole sono state interpretate come critiche. Un abbraccio forte a tutti i tifosi giallorossi e Forza Roma.”

Parole che mostrano segni di una probabile riconciliazione tra l’ex campione francese e Josè Mourinho.