Roma-Sampdoria 3-0, voti e pagelle: “Matic e Wijnaldum sugli scudi”

I giallorossi vincono e si rilanciano per la lotta alla Champions League.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Sicuro quando viene chiamato in causa.

Zalewski 6: Gioca nel ruolo di terzino e non sembra sfigurare. Lo si vede sicuramente di meno in fase offensiva, ma la partita è gradevole. (Dall’86’ Celik SV).

Smalling 6,5: Si dimostra lucido anche con la difesa a 4. Non si scompone e contro di lui gli attaccanti della Sampdoria hanno vita difficile.

Llorente 6,5: Autoritario e abbastanza concreto nelle sue giocate difensive. Di testa si dimostra un fattore interessante, mentre in difesa non commette errori.

Spinazzola 6,5: Offre alcuni spunti interessanti anche se appare un po’ compassato nel primo tempo. Meglio nel secondo, dove fa partire lo schema del vantaggio giallorosso.

Wijnaldum 7,5: Prova di carattere del centrocampista olandese che si fa apprezzare soprattutto per la qualità dei suoi inserimenti, spesso premiati dai compagni. E’ sfortunato protagonista di un palo colpito dopo un buon pallonetto, ma nel secondo tempo sblocca il match di testa con gran tempismo. Guadagna il rigore che chiude la partita.

Matic 7: Partita di solidità e di solito lavoro oscuro sulla mediana che poi, però, viene impreziosita da un assist al bacio per Wijnaldum. Riesce sempre a trovare la giocata giusta, al momento giusto.

Dybala 6,5: Ci mette la solita grande tecnica ed è sempre un fattore importante per la manovra offensiva dei giallorossi, nonostante venga tenuto a bada da mezza Sampdoria. Trova gloria personale segnando il rigore del 2-0.

Pellegrini 5,5: Ancora lontano dai suoi livelli, ma prova comunque ad aiutare la squadra. Nelle sue azioni, regna l’imprecisione ed è poco ispirato. (Dall’80’ Solbakken 6,5: Entra e incide confezionando l’azione del 3-0)

El Shaarawy 7: Sempre uno dei fattori di maggior pericolosità della Roma. E’ il primo a calciare nel match, poi prova a sbaragliare la difesa avversaria con la sua tecnica e la sua velocità. Mette il suo sigillo con il gol del 3-0.

Abraham 5,5: Volenteroso, ma anche molto nervoso. Nel primo tempo rischia addirittura l’espulsione con interventi ruvidi. Anche in fase offensiva può e deve fare di più. (Dal 58′ Belotti 5,5: Sostituisce Abraham, ma non cambia la sostanza).

Josè Mourinho 6,5: Partita meno facile di quel che sembra, ma la Roma riesce a colpire nei momenti giusti e piegare la Samp. Il rosso ha aiutato, ma la prestazione è complessivamente buona.

Le pagelle della Sampdoria

Ravaglia 7: Soprattutto nel primo tempo, è provvidenziale con vari interventi di enorme importanza. Da segnalare, tra le tante, anche l’opposizione sui tiri di Zalewski e Pellegrini. Non può nulla sui gol subiti.

Zanoli 6: Anche oggi si dimostra una delle note più liete della squadra. Intraprendente e sempre nel vivo del gioco.

Murillo 4,5: La sua partita termina al 52esimo per un fallo imprudente e pericoloso su Tammy Abraham. A onor del vero, la prima ammonizione è quantomeno dubbia, ma l’ingenuità di entrare in maniera così ruvida, consapevole dell’ammonizione che pende su di lui, è lampante.

Amione 6: Se la cava bene, specie nei duelli fisici. Non commette particolari errori.

Leris 5,5: Ha pochissimi spazi per poter agire. Sugli esterni non riesce a procurarsi le giuste occasioni per attaccare la difesa giallorossa.

Rincon 6: Fa legna in mezzo al campo e prova a sfidare la forte linea di centrocampisti dei giallorossi. Partita senza particolari errori. (Dal 67′ Paoletti 5,5: Non incide).

Winks 5: Approssimativo e poco risolutivo. Mette tanta grinta, ma la qualità manca assolutamente. Perde il duello con Matic e Wijnaldum. (Dall’89’ Malagrida SV)

Augello 5,5: Non è la sua miglior serata. Sugli esterni la Roma si comporta bene e gli da poche possibilità di esprimersi.

Cuisance 5,5: Va a sprazzi e alterna giocate di buon livello a errori grossolani. Nel secondo tempo non ha possibilità di esprimersi ed esce dopo l’espulsione di Murillo. (Dal 55′ Murru 5,5: Entra in un momento di match abbastanza difficile).

Djuricic 5: Praticamente mai visto, non è la sua serata.

Gabbiadini 5,5: Lavora molto per la squadra, ma in fase offensiva non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Anche grazie alla prestazione dei centrali giallorossi. (Dal 67′ Lammers 5: Un fantasma in mezzo al campo).

Dejan Stankovic 5,5: Nel primo tempo non è una brutta Sampdoria, ma l’espulsione vanifica il tutto. Forse, è mancata qualità sugli esterni e un pizzico di personalità in più.