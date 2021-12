Roma-Sampdoria 1-1, Mourinho: “Bruttissima gara, non abbiamo giocato bene”

Il tecnico portoghese ha commentato il pareggio contro la Sampdoria.

La Roma saluta un 2021 comunque deludente nei risultati ottenuti (ovvero il settimo posto della scorsa stagione che coincide anche con la sesta piazza, a pari punti con la Fiorentina settima, di questo girone d’andata) con una prestazione che rispecchia l’annata che ci stiamo lasciando alle spalle.

Il pareggio casalingo contro la Sampdoria non è stato il risultato sperato da Josè Mourinho che dopo aver visto una prestazione così altisonante come quella di Bergamo, sperava di vedere qualcosa di meglio dai suoi ragazzi.

In conferenza stampa, lo Special One è chiarissimo nel dire che la Roma non ha giocato bene e che nonostante le azioni create si è vista una partita bruttissima tra una squadra che non ha offerto la prestazione giusta per vincere e un’altra, la Sampdoria, che non ha fatto nulla per poterla vincere.

Mou evidenzia il fatto che tra le due squadre il merito poteva andare alla sua Roma, ma ciò non toglie che la prestazione non è stata sufficiente.

La squadra è apparsa, secondo il mister capitolino, molto stanca e lenta sia di pensiero che palla al piede. Una stanchezza che fa, dunque, a braccetto con la mancanza di qualità che oggi si è vista.

Contro la Sampdoria non si è vista quella grinta e quella voglia messa in mostra nel match contro l’Atalanta dove, tra le tante cose, si era vista una Roma spietata e di grande temperamento.

Oggi, quel coraggio e quell’animo non si sono palesate sul campo dell’Olimpico e la Roma ha fatto meno del compitino richiesto per poter vincere.

Nonostante ciò, il bilancio della classifica non è negativo, anzi è del tutto “normale”, citando il mister capitolino.

La Roma è partita con un gap rispetto a Inter, Milan, Juve, Atalanta e Napoli e il fatto che siano davanti in classifica, dunque, è assolutamente giustificabile da Mourinho.

Adesso ci sarà la sosta e un po di riposo che servirà anche per cercare di recuperare calciatori infortunati o fuori condizione.

In attesa di un 2022 in cui la Roma dovrà essere protagonista.

