Roma-Salernitana 2-2, voti e pagelle: “Dia e Candreva decisivi, Matic salva i giallorossi”

Pareggio pirotecnico per i giallorossi, nonostante l’ampio turnover.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Nessuna colpa sui due gol subiti, per il resto è attento.

Bove 6: Schierato in un ruolo atipico per le sue capacità. Dimostra duttilità e voglia di fare disputando una partita tutto sommato buona.

Smalling 6: Torna a vedere il campo da tanto tempo. Preciso, attento e senza errori, nonostante il lavoro da fare non sia troppo “pesante”.

Ibanez 5: E’ evidente l’errore di marcatura su Candreva che lo beffa in occasione del gol. Avrebbe la possibilità di rimediare con un gol, ma il VAR lo annulla. (Dal 46′ Llorente 6: Torna dopo l’infortunio e fa bene).

Zalewski 5: Molte imprecisioni nella sua partita, parte dal basso e non ha modo di potersi esprimere al meglio.

Camara 5,5: Non troppo brillante, soffre la fisicità del centrocampo della Salernitana e non brilla. (Dal 74′ Cristante SV).

Tahirovic 5,5: Più confusionario del solito. Qualche appoggio di troppo sbagliato. (Dal 46′ Matic 7: Gol importante per ottenere un punto in rimonta. La sua esperienza fa la differenza e anche nelle cose semplici riesce a non sfigurare).

El Shaarawy 6,5: Sempre una grande alternativa in fase offensiva. Il Faraone, oltre al gol, è sempre nel vivo dell’azione e si dimostra sempre pericoloso negli inserimenti e nel sorprendere le linee avversarie.

Solbakken 5: Partita senza spunti per lui. Spesso anticipato e mai pericoloso in fase offensiva. (Dal 46′ Pellegrini 6,5: Il suo ingresso in campo è importantissimo per cambiare l’inerzia di una Roma spenta).

Wijnaldum 5,5: Poco coinvolto in avanti, ma si sacrifica molto per il bene della squadra. (Dal 67′ Abraham 5,5: Ha poco tempo per mettersi in mostra).

Belotti 5: Altra partita in cui in fase offensiva è quasi trasparente. Poco incisivo davanti.

Josè Mourinho 5,5: Tanto turnover per l’Europa League, ma in campionato perde terreno a causa di questo pareggio. Roma stanca, prevedibile e poco efficiente in fase offensiva.

Le pagelle della Salernitana

Ochoa 6: Attendo quando è chiamato in causa, non può nulla sui gol della Roma.

Daniliuc 6: Nessun particolare pericolo, amministra bene la fase difensiva.

Gyomber 6,5: Stravince il duello con Belotti. Pochissime sbavature e grande leadership in fase difensiva. Peccato per il giallo che lo costringerà a saltare il prossimo match. (Dal 70′ Lovato 6: Buon ingresso).

Pirola 6: Tiene botta in maniera efficace. Bene su Wijnaldum e poi su Abraham. (Dal 77′ Troost Ekong 6: Buona prova nel suo ingresso).

Kastanos 7: Giganteggia in mezzo al campo con giocate mai banali sia in fase offensiva, che in fase di copertura. (Dal 59′ Mazzocchi 6,5: Entra col piglio giusto ed è molto pericoloso nelle accelerazioni).

Coulibaly 7: Il gol di Candreva è anche merito suo e del pallone che riesce precisamente a servire al compagno mostrando enorme qualità. Recupera anche moltissimi palloni.

Bohinen 6,5: Gran prova del norvegese, non sbaglia un passaggio ed è sempre veloce nel far ripartire la manovra. (Dal 71′ Vilhena 6: Prova dinamica al suo ingresso).

Bradaric 6,5: Spinge tanto e duetta spesso con le punte dimostrandosi molto efficace anche in fase d’attacco.

Candreva 7,5: Ennesima perla di una grandissima stagione. Un riferimento costante per i compagni. (Dal 77′ Botheim 6: Pochi palloni, ma nessun errore).

Dia 7,5: Stagione da favola per lui. Centro numero 16 per la stagione e anche oggi è a tratti incontenibile. Fa da centravanti, da ala e da trequartista, svariando su tutto il fronte offensivo e tenendo impegnata l’intera difesa giallorossa.

Piatek 6: Lavora tanto per la squadra, serve l’assist per Dia, ma manca il guizzo vincente.

Paulo Sousa 7: La Salernitana offre un’altra grande prova contro una big e gioca con grande autorità e leggerezza. I granata giocano un match gagliardo e determinato sfiorando un successo forse meritato.