Roma-Manchester United, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Mou farà bene. Addio scelta condivisa”

Il giorno dopo la conferma del suo esonero a fine stagione, Paulo Fonseca prepara l’ultima fase di una stagione difficile.

Quella di domani sarà, molto probabilmente, l’ultima partita di Paulo Fonseca da allenatore della Roma in un palcoscenico Europeo.

L’allenatore portoghese è stato protagonista, nella giornata di ieri, di una delle scelte più incredibili e inaspettate di questa stagione calcistica con il sollevamento dell’incarico da allenatore della Roma a favore del connazionale Josè Mourinho.

L’attuale mister capitolino ha poche partite per ribaltare una stagione fin troppo negativa in termini di risultati ed il match di domani, contro il Manchester United, sembra uno di quei confronti che serviranno solo alle statistiche.

Troppo pesante il 6-2 dell’andata per dare ottimismo all’ambiente, ma nonostante ciò, la Roma vuole onorare una competizione (l’Europa League) che l’ha comunque vista nella Top 4 di quest’anno.

Fonseca dichiara di aver appreso con molta filosofia l’arrivo di Mourinho alla Roma e si dice motivato per concludere al meglio questa stagione per poi passare il testimone allo “Special One” della quale è sicuro che diventerà un valore aggiunto per i giallorossi e sarà artefice di un grande lavoro.

Il mister portoghese mette prima di ogni cosa, la professionalità dicendo che è focalizzato sul suo lavoro e sulla partita di domani.

Non è facile pensare ad un bis di Roma-Barcellona, anche perché, questa volta, i gol da fare sono 4, ma nulla impone di credere in un miracolo sportivo.

La scelta dell’esonero è stata una scelta totalmente condivisa con Fonseca che si dice abbastanza sicuro del fatto che prendere strade diverse sia la scelta più giusta.

Prima della nascita della nuova Roma di Mourinho, bisognerà concludere il percorso fatto in queste ultime stagioni che, nel bene e nel male, hanno visto come assoluto protagonista Paulo Fonseca.

Migliori Bookmakers AAMS