Roma-Ludogorets 3-1, Mourinho: “Secondo posto? Non abbiamo fatto nulla di speciale”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Ludogorets in Europa League.

La Roma raggiunge il primo obiettivo stagionale e si qualifica per il turno ad eliminazione diretta di Europa League.

Nonostante il passaggio del turno, i giallorossi dovranno affrontare gli spareggi per poi entrare nel tabellone principale di questa Europa League visto il secondo posto conquistato nel girone.

Non è stata una partita facile per i giallorossi che hanno saputo rimontare una situazione di iniziale svantaggio.

Lo stesso Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha ammesso che l’inizio del match non è stato dei migliori, ma nel secondo tempo la squadra ha ripreso coraggio non facendosi trovare impreparata.

Anche dopo il 2-1, la squadra ha avuto delle difficoltà che lo Special One non ha apprezzato e sperava di chiudere la partita ben prima dell’effettivo 3-1 siglato da Zaniolo.

Il risultato, comunque, determina il passaggio del turno, ma Mourinho ammette che la squadra non ha fatto nulla di realmente straordinario.

Arrivare secondi in questo gruppo è stato, comunque, un gran rischio nonostante gli ultimi match siano stati gestiti bene rispetto alle sfide fatte durante l’andata.

L’assenza di Dybala, a detta di Mourinho, pesa perché è un giocatore super importante per i giallorossi e che permette di gestire i ritmi del match.

Nonostante ciò, la squadra sta cercando di sopperire a questa mancanza e per ora sembra riuscirci.

Lo Special One dedica un pensiero anche alla Lazio, retrocessa in Conference League e che diventa, per il tecnico capitolino, la grande favorita del trofeo vinto, lo scorso anno, dai giallorossi.