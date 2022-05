Roma-Leicester City 1-0, Mourinho: “Fiero della mia squadra, siamo una famiglia”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo la finale di Conference League raggiunta.

La Roma è in finale di Conference League.

Il lungo viaggio dei giallorossi arriva fino a Tirana dove si giocherà le proprie possibilità nella finalissima contro il Feyenoord dopo aver eliminato il Leicester City in una notte magica per il popolo giallorosso che ha visto una Roma forte e intelligente prevalere sulle Foxes.

Una vittoria di tutti e un obiettivo che inorgoglisce il tifo capitolino. Lo stesso Josè Mourinho non può che essere soddisfatto di ciò che ha visto dalla sua squadra dicendo che questa è stata una vittoria da famiglia.

Si, perché la Roma è questo: una famiglia che non prescinde ne dai componenti sul campo, ne da quelli in panchina o sugli spalti… tutto il popolo giallorosso per lo Special One è una famiglia.

Lo stesso allenatore portoghese non ha nascosto la grande emozione derivata non solo dalla vittoria, ma anche dal clima che si è creato allo stadio.

La Roma ha fatto una partita straordinaria concedendo pochissimo ad una squadra abituata a costruire azioni da gol e gioco.

Questi 90 minuti, dice Mou, sono stati una battaglia da tutti i punti di vista ma lo sforzo comune di tutti ha permesso alla Roma di vincere il match grazie anche alla rete di Abraham.

Proprio Tammy Abraham viene elogiato da Mourinho che riconosce le sue grandissime potenzialità e proprio per questo non vuole parlarne troppo bene per fargli capire che lui può dare ancora di più e può essere decisivo in ogni partita della Roma.

Dopo aver fatto i complimenti a Carlo Ancelotti per la finale di Champions League (con annesso record) raggiunta, Mourinho inizia già a suonare la carica dicendo due parole che risuoneranno spesso in queste giornate antecedenti alla finale: “Ora vinciamola!”.