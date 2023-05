Roma-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-2 per l’Inter il match contro la Roma valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Dimarco e Lukaku.

Sulla partita: “Ci aspettavamo una gara del genere. Giocare contro la Roma è durissima per tutti. Vincere qui all’Olimpico è cosa non per tutti. Dall’inizio del mese scorso i miei ragazzi stanno facendo uno sforzo immane per dare il tutto per tutto e raggiungere risultati del genere. Complimenti a loro”.

Passi avanti: “Avere per me la possibilità di cambiare e ruotare tra centrocampo e attacco è stato fondamentale. Questo ci ha aiutato a superare il momento di difficoltà. Ora spero di recuperare D’Ambrosio il prima possibile per avere un ricambio in più sugli esterni di centrocampo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Brozovic e Lukaku: “Per tanti mesi non ho potuto godere di questi due splendidi giocatori. Ora entrambi hanno ritrovato la forma migliore e stiamo vedendo tutti, nuovamente, cosa sanno fare. Il mio auspicio è che loro possano continuare così”.

Attenzione sui corner: “Su questo aspetto abbiamo lavorato tanto. I ragazzi sono stati molto attenti a difendere così bene su 12 corner. All’andata proprio da una palla inattiva è arrivata la nostra sconfitta contro la Roma”.

Doppio confronto europeo: “Ci giocheremo tutto sul doppio confronto. Gare del genere sono molto aperte, difficile pensare che in una sola gara possa decidersi il risultato finale. Per quel che concerne la formazione ammetto di avere delle idee in testa, ma nulla è ancora deciso”.