Roma-Genoa Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 07-03-2021

Nel lunch match di domenica, i giallorossi cercheranno di dare continuità alla vittoria di Firenze. Il Genoa vuole incrementare il proprio vantaggio rispetto alla zona retrocessione.

Roma-Genoa Giornata 26 di Serie A. Stadio Olimpico di Roma, 07/03/2021 h.12:30

Non poteva iniziare in maniera più interessante la domenica calcistica del campionato di Serie A.

Il calendario offre, all’ora di pranzo, una sfida dai mille significati che mette di fronte la Roma di Paulo Fonseca e il Genoa di Davide Ballardini.

I giallorossi, che in settimana saranno impegnati anche in Europa League, vogliono dare continuità alla vittoria di Firenze, ma per farlo servirà una prova ben più convincete di quella offerta contro i Viola. La Roma non ha giocato bene, eppure è riuscita a portare a casa i 3 punti, grazie a Diawara e al VAR, in casa di una buona Fiorentina.

Oltre i soliti problemi di carattere e gestione, evidenziati da Fonseca, è evidente che molti tasselli di grande valore nello scacchiere del mister portoghese, sembrano in debito d’ossigeno.

I vari Mkhitaryan, Pellegrini, Mayoral stanno offrendo prestazioni meno convincenti del solito, ma è anche vero che, nell’ultimo mese, hanno giocato praticamente sempre. Ecco perché, in una partita così delicata, potrebbe essere il momento di Stephan El Shaarawy.

Il faraone, ex della partita, ha segnato il suo ultimo gol giallorosso proprio contro il Genoa ed ha dimostrato, quando è stato impiegato, che può tornare ai livelli del giocatore ammirato nella sua prima esperienza romana.

Di fronte, però, ci sarà un Genoa agguerritissimo. La “cura”, offerta da Davide Ballardini al suo arrivo, ha funzionato e sta funzionando nella maniera migliore possibile.

Il Genoa si è ritrovata da fanalino di coda del campionato a raggiungere un bottino di +7 nei riguardi del Torino, terzultimo.

Il grifone si è dimostrato squadra scorbutica e difficile da battere anche grazie ad un altro ex della partita, ovvero Kevin Strootman. L’olandese ha ridato equilibrio al centrocampo e si è inserito perfettamente negli schermi rossoblu.

Si prospetta, comunque, una partita divertente e di grande significato per le classifiche di entrambe le squadre.

Dove vedere Roma-Genoa Diretta Tv e Streaming

L’ultimo gol di El Shaarawy in giallorosso è proprio contro il Genoa, sua ex squadra.

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Fonseca e il Genoa di Davide Ballardini, il 7 marzo 2021, alle ore 12:30, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Genoa

Tante defezioni e tanti dubbi per la Roma di Fonseca. Diawara sostituirà l’infortunato Veretout, mentre sulla trequarti c’è il ballottaggio tra Pellegrini, El Shaarawy, Pedro e Mkhitaryan per 2 maglie da titolare.

I primi due, attualmente, sono favoriti, anche in vista della sfida di Europa League.

La difesa a 3 torna ad essere presidiata da due difensori di ruolo come Smalling e Mancini, mentre Cristante sarà adattato, in quello che è un ruolo che sta facendo molto spesso.

Il Genoa si presenta senza troppi dubbi di formazione per la sfida contro la Roma.

Ballardini ripropone Shomurodov come punta centrale, assistita da Destro, mentre a centrocampo Zajc darà qualità alla manovra con Badelj e Strootman a fare interdizione.

Probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, El Shaarawy; B. Mayoral.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Precedenti e statistiche di Roma-Genoa

La differenza tra Roma e Genoa sta nei gol fatti. In quelli subiti il grifone è addirittura superiore alla Roma che ha subito 38 gol a fronte dei 37 rossoblu, ma in attacco la Roma ha collezionato 50 gol fatti a fronte dei soli 27 del Genoa.

Sarà il match numero 55 giocato dalle due squadre allo Stadio Olimpico di Roma: lo scorso anno finì 3-3, ma i precedenti sono tutti a favore dei capitolini (39 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS