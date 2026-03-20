Roma fuori dall’Europa League: Gasperini tra rimpianti e limiti strutturali

L’uscita della Roma dall’Europa League contro il Bologna lascia più di un semplice risultato sul campo. Le parole di Gian Piero Gasperini fotografano perfettamente la serata: una squadra capace di esprimere il proprio massimo potenziale, ma allo stesso tempo condizionata da errori decisivi.

La partita è stata un concentrato di emozioni, con i giallorossi costretti a inseguire sia all’andata che al ritorno. Dopo l’1-1 della prima sfida, la Roma ha reagito anche al ritorno, rimontando dal 3-1 fino al 3-3 grazie ai gol di Evan Ndicka, Donyell Malen e Lorenzo Pellegrini.

Eppure, proprio nel momento in cui l’inerzia sembrava girare, è emersa la fragilità. I dettagli difensivi e alcune ingenuità hanno condannato la squadra, costretta a inseguire per tutta la gara. È questa alternanza tra qualità e disattenzione che, secondo Gasperini, rappresenta il vero limite della Roma attuale.

Il risultato finale premia il Bologna, ma racconta anche una Roma che c’è, ma non basta.

Gli errori che pesano più delle prestazioni

Non è stata una questione di gioco, ma di episodi decisivi. La Roma ha costruito, reagito e dimostrato carattere, ma ha pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive. Errori che, a questo livello, diventano determinanti.

Gasperini ha sottolineato come la squadra abbia prodotto molto, ma sia stata costretta a rincorrere proprio a causa dei gol concessi. È una dinamica che logora, perché obbliga a spendere energie sia fisiche che mentali per recuperare ogni volta lo svantaggio.

Emblematico anche l’episodio del primo gol, con Gianluca Mancini rimasto a terra dopo un contatto, lasciando spazio all’azione offensiva del Bologna. Un momento che il tecnico ha definito ingenuo, ma che ha indirizzato la gara fin dalle prime battute.

In partite di questo livello, la differenza non la fanno solo le occasioni create, ma la gestione dei momenti chiave. Ed è lì che la Roma ha mostrato le sue crepe.

Panchina corta e assenze, il vero limite della stagione

Se la partita racconta gli errori, la stagione racconta un problema più profondo: la mancanza di alternative offensive. L’assenza contemporanea di giocatori chiave ha ridotto drasticamente le opzioni di Gasperini, soprattutto nei momenti più delicati della gara.

Senza elementi come Paulo Dybala, Artem Dovbyk e altri attaccanti, la squadra ha perso profondità e possibilità di rotazione. Questo si è visto chiaramente nei tempi supplementari, quando il Bologna ha potuto inserire forze fresche mentre la Roma ha dovuto gestire la fatica accumulata.

Il tecnico non ha nascosto la difficoltà: quando mancano quattro o cinque giocatori nello stesso reparto, il sistema si inceppa. Non è solo una questione di qualità, ma di equilibrio complessivo.

Anche i cambi limitati sono stati un segnale evidente di questa situazione. In una partita così intensa, la differenza tra vincere e perdere passa spesso proprio dalla profondità della rosa.

Il sogno incompiuto di Gasperini

Dietro la sconfitta c’è anche una visione tattica che non è mai riuscita a concretizzarsi del tutto. Gasperini ha ammesso di essere arrivato alla Roma con l’idea di replicare alcuni meccanismi offensivi sviluppati in passato, ma le condizioni non lo hanno permesso.

Tra infortuni e mercato, la squadra non è mai riuscita a costruire quella struttura offensiva fluida e continua che ha caratterizzato le sue esperienze precedenti. Il risultato è una Roma che mostra sprazzi di grande calcio, ma senza continuità.

Nonostante tutto, il tecnico ha difeso l’atteggiamento dei suoi giocatori. La squadra ha reagito, ha lottato e ha dimostrato spirito anche nelle difficoltà. Ma nel calcio moderno, lo spirito da solo non basta.

Segnali positivi e limiti evidenti, il bivio della Roma

Tra le poche note positive, spicca l’impatto di nuovi innesti come Donyell Malen, capace di dare maggiore pericolosità offensiva, e giovani come Robinio Vaz, che ha mostrato personalità e capacità di incidere anche in un contesto ad alta pressione.

Ma anche qui emerge il tema centrale: il talento c’è, ma serve tempo. I giovani possono crescere, ma per competere ad alti livelli servono anche esperienza e profondità.

La Roma si trova ora davanti a un bivio. Da un lato, una squadra che dimostra di poter competere. Dall’altro, limiti strutturali che continuano a emergere nei momenti decisivi.

L’eliminazione dall’Europa League non è solo una sconfitta, ma un segnale. Per crescere davvero, servirà qualcosa in più: non solo prestazioni, ma continuità, equilibrio e scelte strutturali più profonde.