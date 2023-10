Roma-Frosinone 2-0, voti e pagelle: “Lukaku freddo, Dybala in versione assistman”

Torna alla vittoria la Roma di Mourinho. Lukaku e Pellegrini piegano il Frosinone.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Un’incomprensione con N’Dicka, ma non vanifica una prestazione molto tranquilla del portiere.

Mancini 6: Inizio di match un po’ altalenante, poi esce alla lunga con una partita corretta e di buona attenzione.

Cristante 6,5: Da difensore centrale se la cava benissimo. Sopperisce agli infortuni e alle assenze con una prestazione esclamativa. Si adatta benissimo e chiude tutti gli spazi.

N’Dicka 6: Traballa un po’ negli inserimenti di Cuni, ma nel complesso gioca un match migliore rispetto alle sue ultime uscite.

Karsdorp 6: Meglio in fase difensiva, che in fase d’attacco. Nel primo tempo si fa apprezzare per alcune buone coperture. Esce dopo il cartellino giallo preso. (Dal 70′ Kristensen 6: Più intraprendente in fase offensiva, entra bene in campo).

Bove 6: Nel primo tempo è un po’ confusionario, ma nel secondo prende fiducia e si fa apprezzare in entrambe le fasi. Partita buona, condita da interessanti inserimenti.

Paredes 5,5: Primo tempo con tanti errori e poco agonismo, nel secondo prova ad alzare i ritmi.

Pellegrini 6,5: Il gol è pesante sia per la partita, sia per il suo morale. Torna in campo con regolarità dopo l’infortunio, ma non sembra ancora quello dei giorni migliori. Basta un inserimento e un colpo ben assestato per svoltare la sua partita. (Dall’85’ Aouar SV).

Spinazzola 6: Soffre abbastanza difensivamente contro Soulè, in attacco si inserisce con grande voglia e qualità.

Lukaku 7: Basta un pallone servitogli in area di rigore per freddare Turati e timbrare il cartellino. La sua presenza è fondamentale per i giallorossi. Gioca di fisico, fa salire la squadra e segna un gol pesantissimo.

Dybala 7: Primi assist del suo campionato. Con un tocco permette a Lukaku di sfogare la sua voglia di gol. La Joya non si vede molto, ma è comunque un fattore importante dell’attacco giallorosso. Ci mette lo zampino anche nel 2-0 di Pellegrini. (Dal 90′ Azmoun SV).

Josè Mourinho 6,5: Una Roma risolutiva e pratica. Soffre quando c’è da soffrire e segna nei momenti importanti della partita. Sono tre punti che fanno respirare il tecnico portoghese e rendono felice la piazza.

Le pagelle del Frosinone

Turati 5,5: Non perfetto in occasione del secondo gol della Roma.

Monterisi 6: Match di poche sbavature. Non facile tenere un cliente scomodo come Lukaku.

Romagnoli 6: Dopo poco meno di 20 minuti sventola bandiera bianca. E’ sfortunato. (Dal 19′ Brescianini 5,5: Ci mette tanta voglia, ma è spesso impreciso sia nelle entrate, sia in fase di impostazione).

Okoli 6: Buona partita, lotta su ogni pallone e mostra grande grinta. Sbaglia davvero poco.

Oyono 5,5: Alti e bassi nel suo match. Nella fase difensiva è forse quello che soffre di più, nonostante manifesti gran voglia.

Mazzitelli 6: Non facile sfidare in velocità gli esterni della Roma e gli inserimenti dei centrocampisti. Nonostante ciò, non fa una brutta partita. (Dall’ 86′ Bourabia SV).

Barrenechea 5,5: E’ fin troppo ruvido. Mette molto fisico e agonismo ma dal punto di vista qualitativo, mostra davvero poco. Viene anche ammonito. (Dall’86’ Ibrahimovic SV).

Marchizza 6: Tra i più propositivi nel primo tempo, si intimidisce nel secondo ma la prestazione resta piacevole.

Soulè 6,5: Sicuramente il più ispirato dei suoi. Dispensa giocate interessanti e di alto livello che, in questa occasione, i compagni non sfruttano.

Baez 5,5: Va a sprazzi. Sembra soffrire la fisicità dei calciatori giallorossi e non riesce sempre a mostrare la sua qualità. (Dal 62′ Caso 5,5: Qualche buona giocata, poi si spegne).

Cuni 5: Si muove molto ed è sicuramente un gran pericolo per la difesa giallorossa. Pendono, però, due errori che avrebbero potuto portare il gol al Frosinone. Nella prima occasione, non era facile trovare l’angolo dopo aver eluso Rui Patricio, nella seconda poteva far meglio. (Dal 61′ Cheddira 5: Non fa meglio, gioca pochi palloni e viene controllato facilmente dalla difesa giallorossa).

Eusebio Di Francesco 6: Il Frosinone dimostra di essere una squadra mai doma, anche nelle giornate meno ispirate. La prestazione, complessivamente, non è stata all’altezza delle ultime uscite, ma porta con se spunti positivi.