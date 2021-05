Roma-Crotone, le dichiarazioni pre partita di Fonseca: “Darboe titolare. Acquisti? Non sta a me decidere”

Il tecnico della Roma ha parlato della sfida di domani pomeriggio contro il Crotone di Serse Cosmi.

L’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma sta, ormai, volgendo al termine ma prima degli addii ci sono altre 4 partite da giocare con la massima concentrazione e intensità.

Nei prossimi 4 match la società giallorossa si giocherà la possibilità di iscriversi, quantomeno, alla prima edizione della UEFA Conference League ed è dunque di vitale importanza consolidare il settimo posto.

La partita contro il Crotone servirà a capire se la crescita vista contro il Manchester United può ripetersi anche in campionato ed è lo stesso Fonseca a rivelare che alcune scelte saranno simili alla sfida di Coppa.

Tra tutte, quella che desta più curiosità è la scelta di mettere il giovane Darboe dal primo minuto dopo l’ottima prova mostrata contro gli inglesi.

Nonostante Fonseca ci tenga a rimarcare di voler onorare e concludere al meglio il lavoro svolto ai piedi del Colosseo, la conferenza stampa ha regalato le prime dichiarazioni da “ex allenatore”.

Infatti, alla domanda riguardo quanti innesti di valore servono per rendere la Roma una squadra da Champions, Fonseca svia dicendo che non sarà lui a dover fare queste valutazioni visto che non sarà più alla guida tecnica della squadra.

Gli infortuni muscolari hanno pesato molto sulla stagione ma, almeno, in questo finale l’esigenza numerica ha permesso a giocatori come Zalewski e lo stesso Darboe di essere visionati al meglio dal mister e di scoprirsi come valori aggiunti per la rosa.

La società, rimarca Fonseca, non ha chiesto di arrivare settimi in queste ultime 4 partite, ma è logico che il mister voglia arrivare più in alto possibile e vincere più partite possibili, a partire dalla sfida contro il Crotone.

