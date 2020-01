Roma: Cristante tornerà ad allenarsi in gruppo dalla prossima settimana

Si avvicina il rientro per il centrocampista giallorosso, assente dallo scorso ottobre per infortunio.

Buone notizie per Paulo Fonseca. Il nuovo anno – oltre a qualche probabile acquisto dal mercato – porterà in dote anche il rientro di Bryan Cristante, pedina fondamentale per la mediana giallorossa. L’ex Atalanta è infatti lontano dai campi di gioco dallo scorso 20 ottobre, causa distacco del tendine dell’adduttore destro subito nel match con la Sampdoria.

Il centrocampista friulano, presente in tuta all’open day al Tre Fontane nel primo dell’anno, ieri ha lavorato a parte e le sue condizioni appaiono in continuo e costante miglioramento. Sicuro il suo forfait per Roma-Torino, dalla prossima settimana tornerà però ad allenarsi col resto del gruppo. Ancora out invece Pastore e Kluivert alle prese con due edemi e fuori rispettivamente dal 10 novembre e dal 1 dicembre.

Si rivede a Trigoria anche Bruno Peres, rientrato in discrete condizioni fisiche dal prestito dal Recife. Il terzino brasiliano, difficilmente però sarà ancora in rosa a fine gennaio, con Petrachi che sta già cercando una soluzione, ma lo stipendio da 3 milioni lordi a stagione non aiuta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA