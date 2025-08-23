Roma – Bologna: dove vederla in Diretta Tv/Streaming Live e Probabili Formazioni

Dove vedere Roma Bologna in Diretta Tv e Streaming Live sabato 23 Agosto 2025 ore 20:45.

Si apre il sipario sulla Serie A 2025/26 e allo stadio Olimpico va in scena una sfida affascinante: Roma-Bologna, in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45.

La Serie A si apre subito con un Big Match col sapore d’Europa con il nuovo corso giallorosso guidato da Gian Piero Gasperini che quest’anno punta al 4° posto che vale la Champions League che a Roma manca da troppi anni.

Dall’altra il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da una stagione sottotono in campionato terminata al 9° posto ma con la brillante vittoria della Coppa Italia che gli ha permesso di ottenere l’accesso diretto in Europa League.

Il calciomercato della Roma è ancora un cantiere aperto con diversi giocatori che mancano in diversi ruoli.

In attacco è arrivato Evan Ferguson dal Brighton, mentre a centrocampo El Aynaoui dal Lens. Sulle fasce Wesley e Bailey che si è subito infortunato e sarà assente.

Il Bologna in attacco ha preso Ciro Immobile dal Besiktas che è pronto a rituffarsi in una nuova avventura in Serie A. Torna in Serie A anche Federico Bernardeschi dopo l’avventura a Toronto.

Entrambe le squadre nelle amichevoli estive hanno avuto risultati alterni.

Il Bologna ha perso sabato contro l’OFI mentre la Roma ha pareggiato l’ultimo test contro gli arabi del Neom.

Precedentemente il Bologna aveva perso contro la Vis Pesaro e vinto contro Levadiakos e Stoccarda.

La Roma invece nella tournè inglese aveva rimediato un secco 4 a 0 dall’Aston Villa e vinto 1 a 0 contro l’Everton.

La partita di sabato sera all’Olimpico promette spettacolo e metterà subito in palio punti preziosi per partire col piede giusto.

Guarda Roma – Bologna in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Roma-Bologna in Diretta TV e Streaming

Il match Roma – Bologna di sabato 23 agosto alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Roma Bologna sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Roma Bologna su DAZN sarà a cura di Ricky Buscaglia accompagnato da Emanuele Giaccherini. Sky invece non ha ancora comunicato i telecronisti per questo match.

E’ possibile vedere Roma – Bologna in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Formazioni Ufficiali di Roma-Bologna:

Gasperini manda in campo la sua Roma con il 3-4-3 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 con Hermoso, Mancini e Ndicka. A centrocampo ci sono Konè e Cristante al centro. Sulla destra c’è Wesley e a sinistra Angelino. In attacco il tridente formato da Ferguson, El Shaarawy e Soulè.

Italiano manda in campo il suo Bologna con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta e davanti a lui Casale e Lukumì centrali con De Silvestri a destra e Lykogiannis a sinistra. A centrocampo ci sono Pobega e Freuler. In attacco Immobile punta centrale supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.

ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All: Italiano

Analisi pre-partita di Roma – Bologna

La Roma inaugura un nuovo ciclo con Gasperini, che dovrà amalgamare al meglio i nuovi acquisti con la vecchia guardia. L’obiettivo è dare subito un’identità aggressiva e verticale, sfruttando l’intensità sulle fasce e la qualità a centrocampo.

Il Bologna di Italiano arriva con grande entusiasmo e vuole confermare la crescita mostrata nelle ultime due stagioni. L’assenza di Holm pesa sulle corsie laterali, ma la squadra ha ritrovato compattezza e velocità nella manovra offensiva.

Ci si aspetta un match intenso, con la Roma pronta a fare la partita e il Bologna che cercherà di colpire in contropiede.

Pronostico Roma-Bologna

Il fattore Olimpico e la qualità complessiva della rosa giallorossa rendono la Roma favorita, ma il Bologna ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le big. Attenzione all’impatto di Soulé e Orsolini, che potrebbero essere decisivi.

Pronostico consigliato: