Roma – Bologna Diretta Tv e Streaming Live Europa League

Roma - Bologna - Stadiosport.it

Dove vedere Roma – Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, Ritorno Ottavi di Finale di Europa League, Giovedì 19 marzo ore 21:00.

Roma e Bologna si preparano a un decisivo ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì alle 21:00 allo Stadio Olimpico, dopo l’equilibrato pareggio per 1-1 maturato nella gara d’andata.

La sfida tutta italiana resta completamente aperta: in palio c’è l’accesso ai quarti di finale della competizione europea, dove ad attendere una delle due italiane ci sarà una tra Lille e Aston Villa.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni elevate, pronte a giocarsi tutto nei 90 minuti decisivi nella capitale.

Formazioni Ufficiali di Roma – Bologna:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Pobega, Freuler; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano.

Dove vedere Roma – Bologna in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Rom a – Bologna

Data: Giovedì 19 Marzo 2025

Giovedì 19 Marzo 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra la Roma di Giampiero Gasperini ed il Bologna di Vincenzo Italiano Giovedì 19 Marzo 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Roma – Bologna in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva la Roma:

Giovedì sera l’Europa League perderà una delle sue protagoniste italiane: Roma e Bologna si sfidano infatti nel ritorno degli ottavi in un derby tutto Serie A che decreterà chi proseguirà il cammino europeo.

Nel match d’andata allo Stadio Dall’Ara, le due squadre hanno dato vita a una gara intensa terminata 1-1. I rossoblù erano passati in vantaggio con una splendida rete di Federico Bernardeschi, prima della risposta della Roma firmata da Lorenzo Pellegrini. Una partita equilibrata, in cui entrambe le formazioni hanno anche colpito il legno.

Nonostante alcune difficoltà incontrate nella gara di andata, il percorso europeo dei giallorossi è stato fin qui positivo: la qualificazione diretta agli ottavi, ottenuta grazie all’ottavo posto nella fase campionato, ha permesso di evitare un turno playoff potenzialmente insidioso.

La storia recente sorride alla Roma nelle competizioni UEFA: due finali di Europa League raggiunte (nel 1991 e nel 2023) e la vittoria della Conference League nel 2022 sotto la guida di José Mourinho rappresentano un bagaglio di esperienza importante.

In panchina, inoltre, siede un tecnico che conosce bene la competizione: Gian Piero Gasperini, capace di conquistare l’Europa League con l’Atalanta meno di due anni fa, porta ulteriore credibilità alle ambizioni giallorosse.

Il bilancio europeo contro squadre italiane resta però altalenante: dalla sconfitta nella finale di Coppa UEFA contro l’Inter, all’eliminazione subita dalla Fiorentina nel 2014-15, fino al successo più recente contro il Milan nel 2024.

Sul fronte campionato, la Roma arriva però a questo appuntamento in un momento complicato. Dopo aver sprecato un doppio vantaggio contro la Juventus, i giallorossi hanno subito una sconfitta a Genova e un altro passo falso contro il Como.

Proprio nell’ultima gara, non è bastato il gol su rigore di Donyell Malen: l’espulsione di Wesley ha compromesso la partita, conclusa con una sconfitta per 2-1 che ha permesso al Como di sorpassare i capitolini e salire al quarto posto in classifica.

Come arriva il Bologna:

Il Bologna arriva invece alla sfida dell’Olimpico con segnali incoraggianti dal campionato. Nell’ultimo turno di Serie A, i rossoblù hanno conquistato una vittoria preziosa nel derby emiliano contro il Sassuolo, deciso dopo appena sei minuti dal gol di Thijs Dallinga.

Un successo che ha permesso alla squadra di Vincenzo Italiano di risalire fino all’ottavo posto in classifica, anche se il rendimento stagionale resta altalenante. Dopo un avvio promettente, il cammino in campionato si è complicato già da novembre: le sconfitte sono salite a 11, tre in più rispetto all’intera scorsa stagione.

Nonostante un periodo difficile durante l’inverno, il Bologna aveva recentemente ritrovato continuità con cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, prima di incappare in un nuovo rallentamento. Una discontinuità che rappresenta uno dei principali nodi da sciogliere per Italiano, ancora a caccia di stabilità.

L’ex tecnico della Fiorentina, reduce da finali sfiorate tra Conference League e Coppa Italia, punta ora a riportare i rossoblù in Europa. Tuttavia, la qualificazione tramite il campionato appare complicata: il distacco di nove punti dal sesto posto occupato proprio dalla Roma rende la rimonta difficile.

Per questo motivo, il percorso in Europa League potrebbe rappresentare la via più concreta per centrare nuovamente l’accesso alle competizioni europee, dopo la partecipazione alla Champions League nella scorsa stagione.

Nonostante le difficoltà interne, il Bologna si presenta al ritorno degli ottavi con numeri europei di assoluto rilievo: la squadra è imbattuta da 10 partite nelle competizioni UEFA, stabilendo un nuovo record storico che supera la striscia degli anni ’60.

Inoltre, i precedenti recenti contro la Roma all’Olimpico sorridono ai rossoblù: due vittorie nelle ultime tre trasferte nella capitale. L’unico ko recente risale allo scorso agosto (1-0), che rappresenta anche l’unica sconfitta nelle ultime sette sfide complessive tra le due squadre.

Pronostico Roma-Bologna:

La Roma si presenta al ritorno degli ottavi di Europa League con i favori del pronostico: previsto un successo di misura per 1-0 contro il Bologna, risultato che garantirebbe ai giallorossi la qualificazione ai quarti con un 2-1 complessivo.

Dopo una serie negativa in trasferta, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite, la squadra capitolina ritrova il fattore Olimpico, dove tradizionalmente riesce a esprimere il meglio del proprio gioco grazie al sostegno del pubblico di casa.

Nonostante un Bologna più brillante nella gara d’andata, l’esperienza europea della Roma nelle fasi a eliminazione diretta potrebbe fare la differenza. I giallorossi, abituati a gestire questo tipo di sfide, partono leggermente avanti e appaiono in grado di conquistare una qualificazione sofferta ma meritata.