Roma-Bologna 0-0, Mourinho: “Brutta partita. C’è chi segna in fuorigioco…”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con il Bologna.

Game Over per la Champions League. Il pareggio contro il Bologna dona l’aritmetica certezza di non poter andare oltre il quinto posto per la Roma di Josè Mourinho che dovrà fare di tutto per blindare il posto in Europa League.

Il pareggio a reti bianche contro un buon Bologna ha sicuramente peggiorato le cose in termini di classifica, ma molto era dovuto anche al fattore psicologico e il turnover causati dalla sfida di ritorno contro il Leicester in Conference League.

La Roma ha un grande obiettivo da centrare e adesso la testa sarà dedicata esclusivamente al confronto di Giovedì.

Ai microfoni dei vari media, Mourinho ha comunque commentato la gara contro gli emiliani evidenziando che è stata una partita brutta e con poca qualità da parte dei suoi giocatori che non hanno fatto abbastanza per vincere.

Il Bologna, secondo lo Special One, ha provato meno a vincere e più a utilizzare un gioco fisico per serrare la difesa con l’arbitro che gliel’ha permesso.

La partita, dunque, nel complesso è stata di poca qualità, ma lo stesso Mou ha confessato che ad influire è stato il doppio confronto con il Leicester che aveva fatto riposare molti giocatori tra i propri titolari e la Roma non poteva essere da meno.

Abraham, Pellegrini e Zalewski, tra gli altri, sono comunque entrati a partita in corso perché serviva il loro aiuto ma se Pellegrini ha comunque mostrato un buona buona prestazione, gli altri due hanno reso meno del solito anche per via della stanchezza.

Evitate le domande su Zaniolo, Mourinho si concentra ad ironizzare su ciò che è successo durante il match tra Spezia e Lazio con il gol di Acerbi convalidato nonostante il probabilissimo fuorigioco.

In 22 anni di carriera, ha detto il mister, non è cambiato nulla nel calcio e anche dopo 22 anni c’è chi può vincere la partita segnando in fuorigioco. Chiara frecciatina alla Lazio e all’utilizzo del VAR, vero colpevole della situazione.

La Roma, tra qualche giorno, avrà 90 minuti di estrema importanza da poter giocare in casa per poi andare subito a pensare alla sfida contro la Fiorentina per blindare la qualificazione in Europa League.