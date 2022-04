Roma-Bodo/Glimt 4-0, voti e pagelle: “Vendetta completa. Zaniolo manda i giallorossi in semifinale”.

La Roma demolisce il Bodo/Glimt e accede alle semifinali di Conference League.

La vendetta è completa e la maledizione è finalmente spezzata.

La Roma aveva promesso una grande partita davanti al proprio pubblico e così è stato.

I giallorossi chiudono il discorso qualificazione poco prima dei 30 minuti di gioco grazie ad un approccio dominante con Abraham che timbra subito il cartellino e tutta la squadra che dimostra un atteggiamento giusto.

Proprio dopo il gol dell’inglese inizia il personalissimo show di Nicolò Zaniolo che distrugge da solo il Bodo con una clamorosa tripletta che conferma le grandissime qualità di un talento che, quando sta bene, può fare la differenza.

I norvegesi non entrano mai in partita e Mourinho dimostra di aver preparato nella maniera migliore sia l’agonismo dei suoi ragazzi, che la tattica in generale.

La Roma vince 4-0 e accede alle semifinali di Conference League dove incontrerà gli inglesi del Leicester per continuare a sognare la conquista del trofeo.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Giornata di riposo per il portiere giallorosso. Il Bodo non tira praticamente mai in porta.

Mancini 6,5: Tutto facile per la difesa, inutile anche dilungarsi. Bravissimo ad arginare Solbakken.

Smalling 6,5: Giornata di riposo per lui e per i suoi compagni di reparto. Guida con esperienza la difesa.

Ibanez 6: Come i compagni, giornata tranquilla. Nonostante leggerissime sbavature più dei compagni

Karsdorp 6,5: Solita gara di spinta, ma meno del solito anche perché la partita gli consente di gestire meglio le energie. Quando chiamato in causa si dimostra sempre molto utile.

Cristante 6,5: Gioca più arretrato ed è per questo che si vede di meno. Per lui giornata di riposo visto che gli avversari non si riversano mai oltre il centrocampo.

Lo. Pellegrini 7: Sfiora il 4-0 a fine primo tempo ma nel complesso non ha nulla da rimproverarsi. Partita eccellente del capitano giallorosso che in coppia con Mkhitaryan fornisce infinita qualità alla manovra della Roma. (dal 76′ Sergio Oliveira SV)

Zalewski 7: Autore di un assist e di una prestazione complessivamente molto positiva. Il ragazzino si afferma anche in Europa come titolare della Roma e sembra essersi definitivamente preso la squadra. Fa entrambe le fasi con sapiente autorità. (dal 86′ Maitland Niles SV)

Mkhitaryan 6,5: Come sempre, prestazione di grande classe. Fornisce palloni invitantissimi ai compagni e domina tra le linee del Bodo. (dal 85′ Veretout SV)

Zaniolo 9: I primi 30 minuti sono i migliori della stagione e per un po sembra di rivedere il vecchio Zaniolo. Tre gol di gran classe e una prestazione dominante che ricorda a tutti di che luminoso talento questo ragazzo dispone. Un pericolo per tutta la difesa norvegese che se lo sognerà la notte. (dal 60′ Afena-Gyan 6: Non ha la possibilità di mettersi in mostra, ma festeggia assieme ai compagni).

Abraham 8: Segna, è pericoloso e gioca sempre con i compagni, lottando come un leone. Prestazione maiuscola dell’inglese che prende tutta la squadra sulle spalle e con personalità da il via alla rimonta. (dal 85′ Carles Perez SV)

Josè Mourinho 8: Vendetta completata! La sua Roma è uno spettacolo ed entra in campo con l’unico e solo obiettivo di umiliare il Bodo/Glimt. La partita si conclude nel giro di 20 minuti e i giallorossi dimostrano di essere dominanti.

Le pagelle del Bodo/Glimt

Haikin 5,5: Preso totalmente a pallonate dalla Roma. Finisce con 4 gol subiti.

Sampsted 4,5: Il blocco difensivo è da bocciare in toto. Gli esterni vengono asfaltati dai trequartisti della Roma, mentre i centrali lasciano praterie a Zaniolo e Abraham.

Moe 4,5: La difesa del Bodo oggi è un disastro. Troppi spazi regalati alla Roma. Anche nell’uno contro uno soffre moltissimo. In totale balia degli avversari. (dal 62′ Sery Larsen 6: Entra quando il dado già è tratto).

Holbraten 4,5: Voto condiviso con tutta la difesa. Totale disastro. I gialloneri si sono dimostrati impreparati contro gli ispiratissimi Zaniolo e Abraham.

Wembangomo 4,5: Protagonista all’andata, fantasma al ritorno. Anche lui, si dimostra in totale balia della qualità degli avversari. (dal 88′ Kvile SV)

Vetlesen 5: Ha il “merito” di fare l’unico tiro del Bodo della partita. Nulla di che, ma qualcosa in più rispetto ai compagni… prima di sbagliare, anche lui, la qualunque.

Hagen 4,5: Malissimo. In mezzo al campo viene distrutto dai centrocampisti della Roma che non gli fanno veder palla.

Saltnes 5: Prova a proporsi, ma in maniera troppo timida. Anche lui visto pochissimo.

Koomsom 5: Discorso unico per gli attaccanti: non ci hanno minimamente provato. Oggi la Roma era fin troppo superiore. (dal 73′ Mugisha SV)

Espejord 5: Mai visto e mai pericoloso. Di certo non arrivano palloni dalle sue parti, ma anche lui si è dimostrato disastroso. (dal 61′ Boniface SV)

Solbakken 5: Protagonista indiscusso 5 mesi e mezzo fa, oggi, invece, naviga per il campo senza una precisa meta. I compagni non lo servono bene, ma lui non è in serata. (dal 88′ Servag Nordas SV)

Kjetil Knutsen (sostituito da Kalvenes) 4: Come i gol che ha preso. Tre sfide giocate benissimo contro la Roma, peccato che la quarta fosse anche la più importante. La sua squadra perde il coraggio fin dal primo minuto e non può far nulla per cambiare la partita.