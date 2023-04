Risultati Qualifiche Gran Premio di Argentina di MotoGP 2023: Pole di Alex Marquez

Risultati Qualifiche Gran Premio di MotoGP di Argentina: 3 Ducati in prima fila con la Pole Position conquistata a sorpresa da Alex Marquez davanti a Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia.www

Torna il Motomondiale con il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023, si corre questo week end il Gran Premio di Argentina sul circuito di Thermas de Rio Hondo.

Le qualifiche del Gran Premio di Argentina sono state incerte per via della pioggia e della pista bagnata nella Q1.

In queste condizioni di incertezza la pole position è stata conquistata a sorpresa da Alex Marquez che con la sua Ducati ha fatto il tempo più veloce in 1’43”881.

Alex Marquez è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’44”.

Secondo tempo per un ottimo Marco Bezzecchi staccato di soli 172 millesimi da Marquez e beffato solo nel finale sotto la bandiera a scacchi.

3° tempo e prima fila per Pecco Bagnaia vincitore del Gran Premio del Portogallo lo scorso weekend staccato di oltre 8 decimi.

Dopo le 3 Ducati in 2° Fila c’è Franco Morbidelli con la Yamaha che ha fatto il 4° tempo staccato però di oltre 2 secondi dalla pole di Alex Marquez.

A seguire 5° tempo per Maverick Vinales con Aprilia e Johann Zarco su Ducati che saranno in 2° fila.

Ad aprire la 3° Fila c’è Luca Marini con l’altra Ducati che ha fatto il 7° tempo che sarà affiancato da Jorge Martin 8° e Aleix Espargaro 9°.

In 4° fila scatteranno Fabio Quartararo con l’altra Yamaha che ha ottenuto il 10° tempo, Nakagami 11° e Alex Rins 12°.

La Sprint Race che si è corsa sulla distanza di 12 giri ossia metà gara è stata vinta a sorpresa da Brad Binder partito dalla 15° casella in griglia.

Binder con una strepitosa rimonta ha sorpreso tutti piazzandosi alle spalle delle Ducati del Team VR46 di Marco Bezzecchi 2° e Luca Marini 3°.

4° posto nella sprint Race per Franco Morbidelli.

Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica con la sua Ducati, non è andato oltre il 6° posto alle spalle di Alex Marquez.

Bagnaia è partito male e non è riuscito a rimontare venendo beffato anche da Alex Marquez che gli ha soffiato nel finale il 5° posto.

Maverick Vinales con la sua Aprilia ha chiuso la Sprint Race al 7° posto.

Appuntamento a domani domenica 2 aprile ore 19:00 per la partenza del Gran Premio di Argentina di Motogp.

Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP di Argentina:

1° Fila

1 – Alex Marquez Ducati 7 1’43.881

2 – Marco Bezzecchi Ducati 8 1’44.053 0.172

3 – Francesco Bagnaia Ducati 8 1’44.739 0.858

2° Fila

4 – Franco Morbidelli Yamaha 7 1’45.982 2.101

5 – Maverick Viñales Aprilia 7 1’46.236 2.355

6 – Johann Zarco Ducati 7 1’46.463 2.582

3° Fila

7 – Luca Marini Ducati 8 1’46.588 2.707

8 – Jorge Martin Ducati 8 1’46.635 2.754

9 – Aleix Espargaro Aprilia 8 1’46.878 2.997

4° Fila

10 – Fabio Quartararo Yamaha 7 1’47.122 3.241

11 – Takaaki Nakagami Honda 7 1’48.209 4.328

12 – Alex Rins Honda 7 1’48.694 4.813

5° Fila

13 Raul Fernandez Aprilia

14 – Fabio Di Giannantonio Ducati

15 Brad Binder KTM

6° Fila

16 Jack Miller KTM

17 Augusto Fernandez KTM

18 Joan Mir Honda