Risultati Andata Spareggi Conference League 16/2/2023: Braga-Fiorentina 0-4, Lazio-Cluj 1-0

EUROPA CONFERENCE LEAGUE ANDATA SPAREGGI PLAY-OFF: RISULTATI E MARCATORI

Tanto spettacolo e divertimento nelle sfide d’andata degli spareggi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Conference League.

Super poker e grande show della Fiorentina, che umilia lo Sporting Braga e, di fatto, ipoteca il passaggio del turno grazie alle doppiette dei propri attaccanti.

Vincono di misura, invece, sia il Qarabag che il Trabzonspor in casa contro Gent e Basilea, mentre pareggiano senza farsi del male Bodo-Glimt e Lech Poznan.

Vince anche la Lazio, anche se solo di misura, in casa contro il Cluj, nonostante l’inferiorità numerica praticamente per tutta la partita, ma una vittoria fondamentale in vista della prossima settimana.

Colpaccio del Partizan Belgrado sul campo dello Sheriff Tiraspol, mentre vincono di misura AEK Larnaca e Ludogorets contro Dnipro e Anderlecht.

Risultati e marcatori:

Bodo/Glimt-Lech Poznan 0-0

Braga-Fiorentina 0-4 45’+2’, 60’ Jovic, 79’, 90’+1′ Cabral

Qarabag-Gent 1-0 78’ Leandro Andrade

Trabzonspor-Basilea 1-0 65’ Stryger Larsen

AEK Larnaca-Dnipro 1-0 84’ Garcia

Lazio-Cluj 1-0 45’+4’ Immobile

Ludogorets-Anderlecht 1-0 9’ Igor Thiago

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado 0-1 45’ Gomes