Risultati Andata Quarti Europa League 7/4/2022: Lipsia-Atalanta 1-1

EUROPA LEAGUE ANDATA QUARTI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI

Si sono disputate le sfide d’andata dei quarti di finale di Europa League, secondo turno della fase a finale della seconda coppa europea.

Ad aprire le danze è stato il pareggio tra Lipsia e Atalanta, che ha lasciato sicuramente grande rammarico nei bergamaschi tra un autogol, pali e traverse, ma si giocheranno il passaggio del turno davanti al proprio pubblico.

Il Barcellona non va oltre il pareggio contro l’Eintracht Francoforte in Germania, ma la prossima settimana ci sarà il Camp Nou come dodicesimo uomo in campo.

Basta un gol allo Sporting Braga per avere la meglio sui Rangers Glasgow, che cercheranno di ribaltare il risultare in Scozia.

Infine, confermato l’equilibrio anche tra West Ham e Olympique Lione in Inghilterra nel primo incrocio di questo turno.

Risultati e marcatori:

Lipsia-Atalanta 1-1: 17′ Muriel (A), 59′ aut. Zappacosta (L)

Sporting Braga-Rangers Glasgow 1-0 (40′ Abel Ruiz)

Eintracht Francoforte-Barcellona 1-1 (48′ Knauff, 66′ Ferran Torres)

West Ham-Olympique Lione 1-1 (52′ Bowen, 66′ Ndombelé)