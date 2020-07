Real Madrid, Mariano Diaz trovato positivo al Coronavirus

Brutta notizia in casa Real Madrid: Mariano Diaz, l’attaccante brasiliano ex Lione, è stato trovato positivo al Coronavirus a seguito di alcuni controlli effettuati ieri dallo staff medico delle merengues. Il classe ’93 si trova ora in isolamento domiciliare e per le prossime due settimane non potrà avere contatti con nessun compagno di squadra, nè membro dello staff senza poter prendere parte alle regolari sedute d’allenamento.

Lo ha comunicato lo stesso club campione di Spagna in una nota pubblicata attraverso i propri canali ufficiali:

“Dopo i test al Covid-19 eseguiti individualmente ieri sulla nostra prima squadra di calcio, dal nostro staff medico, il nostro giocatore Mariano Diaz è risultato positivo. Il giocatore è in perfetta salute e sta seguendo il protocollo sanitario a casa sua”.

Mariano Diaz – fonte: Real Madrid Twitter

Zidane dovrà dunque fare a meno di Mariano Diaz per la sfida contro il Manchester City del prossimo 7 agosto quando le merengues saranno chiamate a ribaltare il 2-1 subito in Inghilterra dalla squadra di Pep Guardiola. Intanto, il caso Diaz non è il solo registrato in questi giorni: pare che anche un calciatore dell’Almeira, squadra di Segunda Divisiòn, sia stato contagiato. il club andaluso non ha voluto rivelare l’identità dell’atleta, ma ha informato che anch’egli si trova in isolamento e si sta attenendo al protocollo sanitario. La Spagna rischia dunque di subire una seconda ondata di contagi e, nonostante il campionato sia finito, non è da escludere che per le squadre impegnate in Europa si adotteranno controlli più stringenti.

